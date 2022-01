Spider-Man No Way Home sempre primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Le prime posizioni del botteghino italiano del weekend non cambiano: Spider-Man No Way Home domina ancora, mentre distanziati si sfidano Belli Ciao e Me Contro Te: Il Film - Persi nel tempo.

Spider-Man No Way Home continua ad avere vita facile al boxoffice italiano del weekend, che ha registrato un calo di incassi del 20% rispetto al precedente e presenta le prime posizioni invariate. Il film con Tom Holland ha incassato altri 923.000 euro, raggiungendo quello che rimarrà per diversi mesi l'impressionante record di 21.952.000 euro. Nel mondo è a quota 1.536.200.000 dollari, col precedente Far From Home distanziato ormai di oltre 400 milioni. Più che un trionfo, un evento epocale per il marchio, diviso tra i Marvel Studios e la Sony Pictures.

Pio, Amedeo, Luì e Sofì contro Spider-Man No Way Home

Continua la battaglia al photo finish tra Belli Ciao con Pio & Amedeo e Me Contro Te: Il Film - Persi nel tempo. La commedia di Gennaro Nunziante con i due comici è in seconda posizione con 757.800 euro (con totale di 2.265.600), mentre Luì e Sofì li tallonano al terzo posto con 720.700 euro e un totale di 2.247.700. Escludendo il fenomeno a prescindere di No Way Home, i due lungometraggi, rivolti a due tipi di pubblico del tutto diversi, hanno contribuito comunque a tenere a galla il botteghino delle feste e quello attuale. Potenzialmente Pio e Amedeo, in altre circostanze, avrebbero potuto incassare anche di più, considerando che il loro vecchio Amici come noi del 2014 registrò 2.276.000 euro, quando il Coronavirus non sapevamo nemmeno cosa fosse. Faticano invece un po' di più i Me contro Te, perché il precedente Il mistero della scuola incantata nell'estate passata aveva portato a casa 5.097.000 euro.