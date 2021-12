Spider-Man No Way Home merita gli Oscar, parola di Kevin Feige

News Cinema

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, sostiene che l'apprezzamento per Spider-Man No Way Home sia una bella occasione per dimenticare i pregiudizi dell'Academy sui cinecomic.

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, vuol far valere il miliardo di dollari incassato da Spider-Man No Way Home in epoca pandemica: un successo straordinario, che la Marvel a dir il vero ha realizzato per conto della Sony Pictures, ma di cui non va meno fiera. Al di là dello sperticato gradimento del pubblico, e anzi proprio in virtù di quello e del suo significato, non sarebbe il caso che all'Academy qualcuno prendesse in considerazione il film con Tom Holland per qualche Oscar? Leggi anche Spider-Man No Way Home supera il miliardo di dollari al box office mondiale, in Italia arriva a 17 milioni di euro

Spider-Man No Way Home è degno di un Oscar come Il signore degli anelli: Il ritorno del re

Tramite The Hollywood Reporter, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige fa sapere che riterrebbe giusto un Oscar per Spider-Man No Way Home, non solo per i suoi meriti artistici, ma anche per l'importanza che hanno i suoi incassi in un momento difficile del mercato, causato dalla pandemia. In precedenza solo un cinecomic ha ottenuto un riconoscimento tra gli Oscar più importanti: Black Panther fu nominato come miglior film (prima storia di supereroi ad apparire in quella rosa di nomination).

Spero che l'Academy riconosca l'arte di una narrazione che crea un legame con un grande numero di persone, a un livello fortemente emotivo. È una buona cosa che la gente sia in sala, si alzi in piedi e faccia il tifo. È una buona cosa quando le persone si asciugano le lacrime, ripensando ai loro ultimi vent'anni passati al cinema, a quello che hanno significato per loro. Per me è una cosa molto buona, quel tipo di cosa per la quale l'Academy è stata all'epoca fondata.[...]

Come Il signore degli anelli: Il ritorno del re fu una specie di celebrazione e apice di tutto il fantastico lavoro svolto sulla trilogia, questa è la celebrazione della nostra trilogia di Homecoming, nonché di altre cinque precedenti incarnazioni di Spider-Man. [...]

Una celebrazione dell'atto stesso di andare al cinema. Spider-Man No Way Home non è finito in streaming, non si può vedere a casa. La gente ha dovuto prendere la macchina, guidare fino a un cinema e guardare questa cosa con altre persone. Per me è quella la magia dei film. Questa cosa ha un'importanza molto, molto forte per il nostro settore.