Spider-Man No Way Home da oggi in sala: quali record deve conquistare?

Spider-Man No Way Home esce oggi 15 dicembre nelle sale italiane, con due giorni di anticipo rispetto agli States: quali sono i record d'incassi che deve battere in Italia e in Nord America?

Il grande giorno è arrivato: Spider-Man No Way Home sta per abbattersi come un felice tornado sulle sale italiane, oggi 15 dicembre 2021. Non è un mistero che, da noi come in tutto il mondo, l'ultimo atto della trilogia con Tom Holland per il Sony's Spider-Man Universe, con un piede nel Marvel Cinematic Universe e l'occhio vigile di Kevin Feige, si possa rivelare una manna per il mercato cinematografico. Ma di quali numeri parliamo, in Italia e negli Stati Uniti? Spider-Man: Homecoming portò a casa 880 milioni di dollari, Spider-Man: Far From Home 1.132.000.000, ma le circostanze erano diverse.



Spider-Man: No Way Home, il record da superare al boxoffice americano e internazionale

Che Spider-Man No Way Home possa battere i record al boxoffice cinematografico nell'era della pandemia è abbastanza scontato, meno scontato è forse riflettere sulle cifre di cui parliamo. Negli Stati Uniti l'incasso maggiore è sempre in zona Marvel Cinematic Universe, proprio Marvel Studios: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, con 224.543.000 di dollari. La Sony detiene invece già il record del miglior primo weekend, quello di Venom: La furia di Carnage, con 90.100.000.

In termini di incassi mondiali, bisogna invece operare un distinguo, perché rimangono per ora inattaccabili due grandi successi cinesi, praticamente non distribuiti al di là della patria: The Battle at Lake Changjin (902.200.000 dollari) e la commedia Hi, Mom (822.000.000). Il primo lungometraggio occidentale dalla distribuzione internazionale è al terzo posto ed è No Time to Die, l'ultimo Bond con Daniel Craig, con 771.000.000, seguito in quarta posizione da Fast & Furious 9 con 726.200.000.

Spider-Man: No Way Home, il record italiano da superare

Qui in Italia il record al boxoffice nell'era pandemica è per ora detenuto da Eternals, altra opera del Marvel Cinematic Universe, accolta in proporzione meglio da noi che negli Usa. Il suo incasso al momento è sugli 8.392.000 euro, mentre No Time to Die segue distaccato di non troppo con 8.015.000, lasciando Dune e i suoi 7.318.000 molto più distanziati.

Per quanto concerne gli incassi del primo weekend, è sempre Eternals a condurre i giochi con 3.856.500, che aveva battuto sui cinque giorni i 2.642.000 di Fast & Furious 9 e i 2.570.000 di No Time to Die (quest'ultimo però su quattro giorni). L'incasso del primo giorno da sconfiggere sarebbe quello invece stellare degli 811.000 di Me Contro Te Il Film - Il mistero della scuola incantata. Con un record già conquistato, quello del maggior numero di biglietti mai staccati in prevendita nel nostro paese (50.000 in meno di 12 ore), Spider-Man No Way Home è partito già assai combattivo. Leggi anche Spider-Man No Way Home: fan si sono scatenati, è record assoluto di prevendite