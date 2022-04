Spider-Man: Heath Ledger doveva essere Peter Parker nel cinecomic di Sam Raimi

News Cinema

In un'intervista rilasciata durante la promozione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Sam Raimi ha svelato i nomi degli attori a cui la Sony aveva pensato per il ruolo di Peter Parker. Fra questi il più gettonato era Heath Ledger

Sembra impossibile, ma lo Spider-Man della trilogia di Sam Raimi all'inizio non doveva necessariamente avere il volto di Tobey Maguire, che abbiamo volentieri ritrovato, nei panni di un Peter Parker un po’ arrugginito, in Spider-Man: No Way Home. No, c'erano altri attori in lizza per il ruolo. Fra questi il più gettonato era nientemeno che Heath Ledger.

Heath Ledger e gli altri possibili Spider-Man

Facciamo dunque un salto all'indietro e fermiamoci al 2002, anno in cui l'MCU nemmeno esisteva, o forse 2001, perchè parliamo della preproduzione di Spider-Man. La Sony, che avrebbe poi interrotto la saga diretta da Sam Raimi dopo il terzo film a favore di un reboot avviato da The Amazing Spider-Man (con Andrew Garfield), aveva in mente una serie di attori a cui avrebbe voluto affidare la parte di Peter Parker e del suo alter-ego con i superpoteri. Ecco chi erano:

Heath Ledger

Ewan McGregor

Wes Bentley

Chris Klein

Scott Speedman

Leonardo DiCaprio

Jude Law

Freddie Prinze Jr.

Mentre alcuni sono volti arcinoti del cinema USA, qualcuno è meno conosciuto, come Wes Bentley e Chris Klein, e qualcun altro è finito nel dimenticatoio, come Freddie Prinze Jr., che ha conosciuto un picco di popolarità nei primi anni Duemila come idolo dei teen-movie. Il grande favorito era comunque Heath Ledger. Non sappiamo perché alla fine fu scelto Tobey Maguire, ma nel 2008 Ledger legò il proprio nome a un altro personaggio dei fumetti: il Joker. Il film era Il Cavaliere Oscuro e per la sua mirabile performance Heath ottenne un Oscar postumo come miglior attore non protagonista. Dieci anni più tardi, Ewan McGregor è entrato nel DCEU grazie al personaggio di Maschera Nera di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Jude Law, infine, è stato accolto nell'MCU molto di recente, grazie a Captain Marvel.

