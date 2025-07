Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland

News Cinema

Ci siamo quasi, il quotidiano Herald ha è venuto a sapere in quale location e in quale data inizieranno le riprese di Spider-Man: Brand New Day (che ha un nome in codice, già diventato un segreto di Pulcinella).

Tra un anno esatto, nel luglio 2026, vedremo al cinema Spider-Man: Brand-New Day, in altre parole quell'attesissimo Spider-Man 4 con Tom Holland, diretto da Destin Daniel Cretton, che prende le redini della saga dal dimissionario Jon Watts, uscito con la nota alta del monumentale successo di Spider-Man: No Way Home (2021). Ma quando inizieranno le riprese di Brand-New Day... e in quale giorno? Il film si gira in Inghilterra, per usufruire dei consueti sgravi fiscali, per cui The Herald è riuscito a sapere qualcosa di Blue Oasis: sì, è il nome in codice del film per i set. Un nome che Sony e Marvel dovranno presto cambiare, se ci tengono sul serio alla segretezza... Leggi anche Spider-Man: No Way Home, una fanart cambiò la rivelazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Spider-Man: Brand-New Day, si parte a Glasgow a inizio agosto