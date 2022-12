Spider-Man: Across the Spider-Verse è fuori di testa più del primo, secondo gli autori

News Cinema

Spider-Man Across the Spider-Verse è, secondo i producer Phil Lord & Chris Miller e uno degli animatori, ancora più fuori di testa di Un nuovo universo... e non sembra nemmeno tanto "per bambini".

Il 1° giugno 2023 si concluderà l'attesa per Spider-Man: Across the Spider-Verse, il seguito dell'acclamato Spider-Man: Un nuovo universo, dalla Sony Pictures Animation. Non si può certo svelare per ora molto più di quello che si è visto nel trailer, ma nel frattempo i coproducer Phil Lord & Chris Miller e l'animatore Ere Santos continuano a spiegare cosa aspettarsi "filosoficamente" da questa nuova sfida nel mondo dell'animazione mainstream. Leggi anche Spider-Man: Across the Spider-Verse, nella nuova immagine c'è una citazione...

Spider-Man Across the Spider-Verse "fuori di testa" e "mica tanto per bambini"

Spider-Man Across the Spider-Verse, codiretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, porterà alle estreme conseguenze lo spirito metanarrativo e lisergico del primo lungometraggio premio Oscar della Sony Pictures Animation. I coproducer Phil Lord e Chris Miller, che da registi tennero a battesimo follie come Piovono Polpette e Lego Movie, hanno spiegato a The Wrap qual sia lo spirito con cui stanno costruendo questo prosieguo delle avventure di Miles Morales.

[LORD] È decisamente più fuori di testa. Siamo riusciti a rendere alcune persone nervose. Sento che abbiamo fatto il nostro lavoro. [MILLER] C'è molta tensione su questi film, perché vuoi che il film garantisca una storia coinvolgente e un viaggio emotivo. Vuoi anche che sia tutto quello che la gente spera ma hai anche bisogno che sia qualcosa che la gente non sa ancora di volere. Perché l'idea è che vi mostreremo cose mai viste prima. Se facessimo solo una divertente storia tranquilla come quella del primo film, secondo me sarebbe un po' una delusione. Volete trovarvi di fronte immagini mai sperimentate prima. Fare tutte queste cose e farle in un modo che sia coinvolgente e soddisfacente è una grossa sfida ma anche parte del motivo per cui noi facciamo queste cose.

A The Direct uno dei capi-animatori, Ere Santos, ha invece spiegato come questo impegno si possa ogni tanto tradurre in frustrazione, ma poi si venga ripagati. E magari si realizza che il film è più ambizioso del previsto.

È stato un progetto molto impegnativo. Ci sono stati tanti momenti frustranti, come capita in ogni produzione. Ma quello che ci ha mantenuto positivi è stato che, ogni volta che eravamo frustrati, o cambiava una scena, o veniva tagliata una sequenza, vedevamo un nuovo render e dicevamo: "Okay, è bellissimo no? Forza, forza!" E poi, alcune delle scelte che i personaggi fanno nella storia erano... "Ma che-? Okay, va bene. Siamo sicuri che è un film per ragazzini? Mi sa che non lo è. Okay, figo. Sì, alla grande." Per me è tutto molto, molto eccitante!