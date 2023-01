Spider-Man 4: Rivelata la data di inizio riprese del cinecomic con Tom Holland?

News Cinema

Spider-Man 4 si farà? Secondo alcuni rumor l'inizio delle riprese del cinecomic con Tom Holland potrebbe essere più vicina di quanto previsto.

Spider-Man: No Way Home avrebbe dovuto rappresentare l'uscita di scena dello Spider-Man di Tom Holland, dal momento che l'attore aveva espresso il desiderio di allontanarsi dal franchise per esplorare nuovi orizzonti. I Marvel Studios, però, hanno convinto il giovane attore a non abbandonare la saga, prendendo parte ad una nuova pellicola che dovrebbe rispondere a moltissime domande lasciate in sospeso. Stando ad alcuni rumor - non ancora confermati - la produzione del quarto capitolo dovrebbe infatti cominciare prima del previsto.

Spider-Man - Il quarto capitolo della saga con Tom Holland sarà presto in lavorazione?

La sceneggiatura di Spider-Man 4, in realtà, non è ancora stata scritta. Il progetto, però, è fra i più attesi dai fan Marvel e, di conseguenza, i rumor intorno alla sua realizzazione sono all'ordine del giorno. In queste ore, ad esempio, un'indiscrezione condivisa da The Marvel Focus avrebbe rivelato la data d'inizio riprese del film:

#Spider-Man 4 dovrebbe iniziare la produzione quest'anno, con un budget di 200 milioni di dollari. Gli insider riferiscono, inoltre, che il film uscirà nel 2025.

Sempre secondo il rumor - privo attualmente di conferma - il quarto capitolo della saga con Tom Hollland dovrebbe quindi debuttare a cinema lo stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty. La Marvel, però, potrebbe decidere di accorciare i tempi delle riprese e di rilasciare la pellicola già nel 2024. In ogni caso, per i piani futuri del MCU, è fondamentale che l'avventura in solitaria di Peter Parker sia distribuita prima del quinto capitolo sui "rinnovati" Avengers. Spider-Man potrebbe infatti essere un tassello indispensabile nella lotta contro Kang ed è quindi necessario che la sua storia sia definitivamente risolta prima dell'arrivo del villain. Inoltre, stando sempre ad alcuni rumor, in Avengers: The Kang Dynasty potrebbero fare ritorno le "varianti" del supereroe interpretate da Tobey Maguire ed Andrew Garfield, le quali hanno debuttato nel MCU in Spider-Man: No Way Home. La Fase 5 dell'Universo Marvel prenderà le mosse da Ant-Man and the Wasp: Quantumania - previsto al cinema il 15 febbraio. Gli altri due cinecomic attesi per il 2023 sono poi Guardiani della Galassia Vol. 3 - 5 maggio - e The Marvels - 28 luglio. La line up del 2024 prevede invece titoli del calibro di Captain America: New World Order - che sancirà il debutto di Sam Wilson nei panni di Captain America -, Thunderbolts, Deadpool 3 e - forse - Blade. Manca dunque all'appello l'eventuale quarto capitolo sullo Spider-Man di Tom Holland, il quale però dovrebbe essere realizzato a breve. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.