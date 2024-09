Speak No Evil, Mackenzie Davis: "Un thriller senza militari addestrati fa più paura!", la nostra intervista video

News Cinema

Mackenzie Davis è la madre di famiglia che affronta con marito e figlia lo psicopatico interpretato da James McAvoy in Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, dall'11 settembre al cinema. Vi mostriamo la nostra intervista video con l'attrice.

Una famiglia in crisi, ospite di un'altra disinibita e allegra: il modo migliore per trascorrere un weekend? Nel thriller horror Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti (dall'11 settembre in sala), Mackenzie Davis interpreta una madre di famiglia che con marito e figlia deve fare fronte alla minaccia inaspettata del personaggio di James McAvoy. Abbiamo parlato con l'attrice in quest'intervista video, chiedendole qualcosa sul suo personaggio, sulle scene d'azione "sporche" e non troppo coreografiche, sul lavoro con il cast minorenne. Le abbiamo anche domandato se questo Speak No Evil si possa considerare più "horror" o più "thriller"...



Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti: La nostra intervista video a Mackenzie Davis - HD

Speak No Evil, la trama del film con James McAvoy e Mackenzie Davis