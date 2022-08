Speak No Evil: il terrificante trailer dell'horror danese sulle conoscenze fatte in vacanza

News Cinema

Esce il 9 settembre in America l'horror Speak No Evil, che ha impressionato moltissimo il pubblico del Sundance Film Festival e di cui vi mostriamo il trailer.

Speak No Evil è un horror del regista danese Christian Tafdrup che ha davvero stupito, spaventato ed emozionato i fortunati che l'hanno visto al Sundance. Perché non è un film basato sui facili spaventi e sui cosiddetti jump-scares (bu!), ma costruisce la tensione a partire da una premessa plausibile per portare lo spettatore dove meno se lo aspetta. E si parla anche di un finale inatteso. Per cui voi, distributori là fuori, provvedete ad acquistarlo grazie! Intanto vi mostriamo il trailer, poi ne riparliamo.

Speak No Evil: attenzione a chi conosci in vacanza!

Al centro della storia ci sono due famiglie, una danese e una olandese, che si conoscono nella migliore delle circostanze: mentre sono in vacanza in Toscana. Al loro ritorno a casa, gli olandesi invitano i danesi a fargli visita, ma quella che parte come un'allegra rimpatriata si trasforma in un incubo. In America Speak No Evil esce al cinema il 9 settembre, prima di arrivare in streaming su Shudder il 15 settembre. Questa la trama ufficiale:

In vacanza in Toscana, due famiglie, una danese e l'altra olandese, si conoscono e fanno subito amicizia. Mesi dopo, la famiglia olandese, di spirito libero, invita i più conservatori danesi ad un weekend nella loro casa di campagna. Non passa molto tempo prima che le cose gradualmente vadano fuori controllo e l'incontro gioioso venga sostituito da malintesi. L'ospitalità olandese diventa rapidamente spossante per i danesi, che si ritrovano sempre più incastrati nella ragnatela della loro educazione di fronte a un comportamento eccentrico... o sinistro.