Spanglish con Adam Sandler e Paz Vega: dal titolo al dietro le quinte, qualche curiosità

Spanglish, dell'autore di Voglia di tenerezza, vedeva Adam Sandler e Paz Vega in una storia d'amore assai particolare nel suo svolgimento. Qualche curiosità.

Spanglish (2004) è un bel film romantico con Adam Sandler e Paz Vega, ma ha uno svolgimento diverso da quello che ci si potrebbe aspettare: concepito da James L. Brooks autore di Voglia di tenerezza ma anche corresponsabile dei primi Simpson, ricava il meglio dai suoi attori con molta ironia. Indaghiamo quindi su Spanglish, invitandovi a recuperarlo.

Spanglish, la trama del film su uno chef e la sua domestica

Spanglish racconta le vite di due personaggi che si incrociano. John (Sandler) è uno chef di successo, preoccupato e sfibrato però della nevrosi di sua moglie Deborah (Tea Leoni), sfogata sulla loro figlia Bernice (Sarah Steele), un po' sovrappeso. Quando nella loro vita arriva la domestica Flor (Vega) con sua figlia Cristina, coetanea di Bernice, la situazione si fa incandescente: Deborah comincia a preferire Cristina a Bernice, mentre John ha difficoltà a gestire le cose, specialmente perché Flor non parla inglese. Nonna Evelyn (Cloris Leachman, fantastica come al solito) intuirà che Deborah sta mettendo a repentaglio il matrimonio, mentre John e Flor, stremati, sembrano avvicinarsi...

Spanglish: cosa significa il titolo del film

Sembra un gioco di parole pensato appositamente come titolo del lungometraggio, ma in realtà Spanglish è un'espressione che si usa sul serio sin dagli anni Trenta. Ha radici culturali profonde: essendo gli Stati Uniti da sempre meta d'emigrazione per i paesi di lingua ispanica (Messico in primis), l'integrazione linguistica dei nuovi arrivati è di solito lenta e progressiva. Non sempre gli immigrati arrivano a maneggiare l'inglese con sufficiente disinvoltura, assestandosi su una parlata molto contaminata, come la parola suggerisce a metà strada appunto tra l'inglese e lo spagnolo, più o meno pencolante su lessico e sintassi di una delle due a seconda dei casi. Si valuta che esistano decine di varianti di "spanglish" adottate da varie comunità, differenti in pronuncia e vocabolario.

Nota scontata ma necessaria: purtroppo il doppiaggio italiano del film, a prescindere dalla bravura degli attori, inevitabilmente compromette il tilt comunicativo tra le lingue. Per noi italiani è molto più facile intuire lo spagnolo anche se non lo conosciamo.

Spanglish, due sequenze che vi consigliamo di osservare con attenzione

Non vogliamo fare spoiler, però dobbiamo indicarvi due sequenze di Spanglish gestite con passione e sentimento imbattibili: si basano su dinamiche generali raccontate al cinema mille altre volte, un affetto tra un padre e una figlia, e un confronto tra un uomo e una donna che capiscono di avere qualcosa in comune.

Senza sprecarci in dettagli, vi suggeriamo di apprezzare, sperando che possiate darci ragione, la scena in cui Bernice legge una recensione positiva per il ristorante del babbo e si commuove per le belle parole, per orgoglio, mentre John la guarda teneramente. La seconda sequenza è il confronto intimo, fatto di primi piani, ironia e tanto non detto, tra John e Flor verso la fine del film: non vi sveliamo come finisce, ma è proprio la sua risoluzione a essere la perfetta chiusura per una grande performance di Sandler e Vega.