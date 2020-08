Space Jam: A New Legacy rivela in un video la nuova divisa indossata da LeBron James!

Dopo aver rivelato titolo e logo del sequel/reboot di Space Jam, sull'account Twitter di LeBron James è apparso un breve video in cui lo vediamo con la nuova divisa della Tune Squad, che indosserà nel film Space Jam: A New Legacy.

Nell'oririginale, del 1986, era il campione dell'epoca, Michael Jordan, a scendere in campo coi Looney Tunes per sconfiggere un gruppo di alieni animati. Nel nuovo film, oltre a James e agli amati personaggi Warner, ci sono altre star del basket come Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Diana Taurasi, Klay Thompson, Nneka e Chiney Ogwumike, oltre agli attori Don Cheadle e Sonequa Martin-Green.

Recentemente TMZ ha pubblicato la registrazione di questo appassionato discorso di James alla fine delle riprese:

Space Jam: A New Legacy è diretto da Malcolm D. Lee da una sceneggiatura di Justin Lin, Alfredo Botello, Andrew Dodge e Willie Ebersol ed è prodotto da Ryan Coogler. Le riprese sono state completate prima dell'emergenza covid-19 e la data d'uscita è fissata per il 16 luglio 2021. Ed ecco il trtionfale video in cui LeBron James si mostra in tutta la sua potenza, con la nuova divisa!

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU