Space Dogs: la storia della cagnetta Laika e la leggenda del suo fantasma nel trailer di un documentario visionario

Diretto da Elsa Kremser e Levin Peter, e presentato in innumerevoli festival di tutto il mondo, Space Dogs è un film inclassificabile, che parla di cani, spazio ed esseri umani.

Tra il 2019 e l'inizio del 2020 ha partecipato a innumerevoli festival internazionali: Locarno, San Paolo, Vienna, Torino, Riga, Tallin, Copenhagen, Mar della Plata, Houston sono state solo alcune delle tappe, e molte altre arriveranno nei prossimi mesi.

Space Dogs è un successo internazionale, e un documentario (se così si può definire) personalissimo e visionario di cui vi mostriamo di seguito il trailer e il poster, entrambi molto affascinanti.

Diretto da Elsa Kremser e Levin Peter, Space Dogs prende le mosse dalla storia di Laika, la cagnetta prelevata dalle strade di Mosca per essere spedita nello spazio a bordo dello Sputnik 2 per testare le condizioni di sopravvivenza di organismi terrestri nello spazio. E dalla leggenda russa per la quale, dopo essere morta in orbita, Laika sia tornata a camminare per le strade della capitale russa sotto forma di fantasma, piovuto dal cielo come una stella cadente.

Mescolando riprese di cani randagi della periferia moscovita a immagini di repertorio dell'avventura spaziale sovietica, non solo Space Dogs ricostruisce l'avvenura canina nel cosmo, ma parla della storia di un paese, e offre innumerevoli riflessioni filosofiche con uno stile che - hanno scritto all'estero - sembra unire Disney e Tarkovskij.

Space Dogs: il trailer e il poster del documentario