Sophie Thatcher di Yellowjackets in The Boogeyman, da Il Baubau di Stephen King

La giovane rivelazione di Yellowkjackets Sophie Thatcher nel film The Boogeyman, dal racconto di Stephen King "Il Baubau", nella raccolta "A volte ritornano". Con lei anche Chris Messina.

Nella sterminata produzione letteraria di Stephen King, tra romanzi e racconti, resta ancora qualcosa da portare al cinema. Adesso toccherà a The Boogeyman, pubblicato in Italia col titolo de "Il Babau", pubblicato sulla rivista Cavalier nel 1973 e in seguito inserito nella prima raccolta di King, "A volte ritornano". Sono appena entrati nel cast del film, diretto da Rob Savage, Sophie Thatcher e Chris Messina. Mark Heyman sta scrivendo l'adattamento della storia per il cinema.



Sophie Thatcher, la rivelazione di Yellowjackets

Nell'ottimo cast di una delle serie tv di cui più si parla, Yellowjackets, una delle migliori rivelazioni è sicuramente Sophie Thatcher, l'attrice americana appena 21enne che interpreta il personaggio di Natalie (Juliette Lewis nella versione adulta). Alla sua giovane età, Sophie ha all'attivo già una serie di progetti, dai ruoli in Chicago P.D. e nella serie The Exorcist (dove era la giovane Regan MacNeil) a The Book of Boba Feet e ai film che ha interpretato. Sicuramente la troveremo sempre più spesso nel cinema e in tv.

Il Baubau di Stephen King: la storia

Nel libro la storia è raccontata dal protagonista, che In uno studio psichiatrico racconta al terapeuta, il dottor Harper, che i suoi figli sono stati uccisi da un "baubau", un essere malvagio che abita negli armadi delle camere da letto. Lo psichiatra ascolta l'uomo convinto che sia lui l'assassino, e che si finga pazzo per sfuggire alla condanna, ma si scoprirà alla fine che le cose non stanno esattamente così.