Sonic 3: cosa ci aspetta secondo gli sceneggiatori

Pat Casey e Josh Miller, sceneggiatori dei film di Sonic, senza spoiler, azzardano quello che verosimilmente ci aspetta in Sonic 3, previsto per il 2024.

I lungometraggi in tecnica mista dedicati a Sonic si sono rivelati un solido successo, compreso l'ultimo Sonic 2 - Il Film, che terminava con una comparsata abbastanza eclatante. Ospiti dell'evento Klamath Community College's Comic-Con, gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, già al lavoro sull'annunciato Sonic 3, hanno rivelato senza spoiler (a loro giudizio) cosa ci aspetta nel prossimo sequel dedicato al porcospino blu... Leggi anche Sonic 2 - Il film, il ritorno al cinema della mascotte SEGA, la nostra recensione

Sonic 3, quale personaggio non mancherà, secondo gli sceneggiatori

Sonic 2 - Il film ha incassato finora nel mondo 384.400.000 dollari, a fronte di un budget sui 110, mentre il primo Sonic - Il film ne portò a casa 320.700.000 (per un costo sui 90): con queste premesse, sappiamo che la Paramount ha già in cantiere due progetti futuri, una serie dedicata a Knuckles entro il 2023, mentre il 2024 vedrà di nuovo al cinema l'amato porcospino alieno blu mascotte di casa SEGA, con Sonic 3 - Il film. Naturalmente i suoi sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, al Klamath Community College's Comic-Con dov'erano invitati per discutere della seconda parte, non erano in grado di rivelare troppo della terza, ma qualcosa hanno potuto dire, basandosi sulla rivelazione degli ultimi titoli di coda...

Visto che Shadow sarà chiaramente nel franchise andando avanti, non pensiamo di svelare troppo se diciamo che ci piacerebbe incorporare elementi di Sonic Adventure 2 e di Shadow the Hedgehog, il gioco spin-off tutto dedicato a lui.