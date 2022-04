Sonic 2 - Il film in vetta al boxoffice italiano del weekend, esplode negli USA

News Cinema

Sonic 2 - Il film è partito in cima al botteghino italiano del weekend, ma negli Usa è andato anche meglio, con un esordio esplosivo e inaspettato.

Sonic 2 - Il film, appena arrivato nelle nostre sale, è il vincitore al boxoffice italiano del weekend, con un incasso di 1.530.000 euro in quattro giorni. Il secondo capitolo delle avventure del porcospino blu di casa SEGA, con Jim Carrey nei panni del villain Robotnik, ha però fatto di meglio negli USA, dove il lungometraggio Paramount ha demolito le aspettative degli analisti e ha portato a casa oltre 70 milioni di dollari, per un totale mondiale già di 141.000.000. Con un costo sui 100, la scommessa su uno "universe" di Sonic sembra sensata.

I rapporti di forza nel resto della classifica rimangono invariati, solo tutti slittano di una posizione. Diventa secondo Morbius con Jared Leto, che porta a casa altri 546.000 euro e raggiunge i nostrani 2.476.000 (gli incassi globali ammontano a 126.377.000 dollari per un'ottantina di budget: poteva procedere meglio).

Terza posizione per lo scatenato cartoon Troppo cattivi della DreamWorks Animation: la gang di animali di Mr. Wolf diverte ancora il nostro pubblico con 368.000 euro, che confluiscono nel risultato generale di 1.884.000. Il cartoon attende ancora un'uscita americana.