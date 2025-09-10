Song Sung Blue: Hugh Jackman e Kate Hudson cantano Neil Diamond nel trailer del film ispirato a una storia vera

News Cinema

Hugh Jackman e Kate Hudson tornano a cantare in Song Sung Blue, storia di una tribute band che trovò fama e fortuna reinterpretando i brani più celebri di Neil Diamond. Del film è appena uscito il trailer, in cui Jackman ha un favoloso taglio di capelli.

Chi negli Stati Uniti non rinuncerà ad andare al cinema nemmeno il giorno di Natale, potrà andare a vedere un film fresco di giornata e ispirato a una storia vera che ha come protagonisti Hugh Jackman e Kate Hudson. Si tratta di Song Sung Blue, un progetto di cui vi abbiamo parlato lo scorso anno e che è diventato realtà, riportando i due attori a cimentarsi nuovamente nel canto. Se ben ricordate, entrambi hanno saputo dimostrare, a più riprese, di saper usare bene la voce: Jackman ne Les Misérables e The Greatest Showman e la Hudson in Nine. Stavolta, però, non siamo nel territorio del musical ma in quello del rock, del folk, del rhythm & blues e del pop, che si mescolano nel sound di Neil Diamond. Il titolo del film, del resto, è lo stesso di un suo celeberrimo brano, mentre la storia che viene raccontata è quella della sua tribute band Lightning & Thunder, che vediamo all'opera nel trailer appena sfornato del film.

Song Sung Blue: cosa bisogna sapere del film

Come avrete capito dalle immagini che avete appena visto, Lightning & Thunder narra la fulgida vicenda dei coniugi di Milwaukee Mike e Claire Sardina, musicisti sfortunati e sconosciuti ai più che diventarono famosi cantando le canzoni di Neil Diamond. Anche il nome del gruppo è il titolo di un brano dell'artista che ha scritto "I'm a Believer", che tra l'altro abbiamo ritrovato nella colonna sonora di Shrek. I Sardina riuscirono dunque a sfondare con le loro cover, e di recente sono diventati i protagonisti del documentario di Greg Koh intitolato proprio Song Sung Blue e che ovviamente è la fonte di ispirazione del film. La regia è di Craig Brewer, che ha diretto, per esempio il remake dell’iconico Footloose. Brewer è anche autore della sceneggiatura del film, nel cui cast troviamo (insieme a Hugh Jackman e Kate Hudson) Michael Imperioli, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir, Hudson Hensley, Fisher Stevens e Jim Belushi.