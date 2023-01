Somebody I Used to Know: Alison Brie nel trailer della commedia romantica di Dave Franco per Prime Video

News Cinema

Arriverà su Prime Video il 10 febbraio, come regalo di San Valentino, la commedia romantica diretta da Dave Franco, Somebody I Used to Know, in cui l'attore e regista dirige la moglie Alison Brie. Del film - di cui Brie è co-sceneggiatrice insieme al marito -, è appena uscito il trailer originale.

Somebody I Used to Know: la trama e il cast

La premessa di Somebody I Used to Know è intrigante: una produttrice televisiva, l'ambiziosa Ally, dedita ossessivamente al lavoro, affronta un'importante battuta d'arresto professionale, che la porta a rifugiarsi nel confortante ambiente della sua cittadina natale. Dopo aver trascorso una serata travolgente a base di ricordi col suo primo amore Sean (Jay Ellis), Ally inizia a mettere in discussione la persona che è diventata. Le cose si fanno ancora più confuse quando scopre che Sean sta per sposare Cassidy, la cui sicurezza e creatività le ricordano la se stessa di una volta. Somebody I Used to Know è una storia d'amore non convenzionale, su tre persone che inaspettatamente si aiutano a vicenda a riscoprire chi sono realmente, da dove vengono e dove sono dirette. Come si vede nel poster e nel trailer del film, una divertente scena riguarda il passato nudista di Ally. Il cast è di primo livello e oltre ai due protagonisti comprende Kiersey Clemons, Danny Pudi, Julie Haggerty, Haley Joel Osment e Sam Richardson.



