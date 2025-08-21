News Cinema

Sofia Coppola e Kirsten Dunst tornano a unire le forze nel loro quinto film insieme: l'attrice di Marie Antoinette ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo progetto della regista.

Sofia Coppola e Kirsten Dunst sono pronte alla loro quinta collaborazione: l'attrice di Marie Antoinette ha, infatti, rivelato di aver letto la sceneggiatura del nuovo film di Coppola, aggiungendo che il prossimo anno si inizierà a girare.

Sofia Coppola e Kirsten Dunst di nuovo insieme per il loro quinto film: ecco cosa sappiamo

Intervistata dalla rivista Town & Country Magazine, Kirsten Dunst ha raccontato di aver letto la sceneggiatura del prossimo film di Sofia Coppola, la cui produzione inizierà il prossimo anno. L'attrice ha già in cantiere Reptilia, pellicola in cui sarà affiancata da Mikey Madison e che sarà incentrata sulle sirene:

"Dunst ha alcuni progetti in cui reciterà (tra cui una storia di sirene con Mikey Madison di Anora) e ci dice che ha appena letto la sceneggiatura del prossimo film di Sofia Coppola, che gireranno l'anno prossimo"

L'attrice non ha divulgato alcuna informazione su eventuale trama o potenziali altri membri del cast. Attualmente, Sofia Coppola è impegnata con Marc by Sofia, documentario sulla vita personale e lavorativa di Marc Jacobs, girato tra New York e Parigi e che celebra anche l'amicizia tra la regista e lo stilista.

La collaborazione tra Sofia Coppola e Kirsten Dunst è iniziata nel 1999 con l'adattamento del romanzo Il giardino delle vergini suicide di Jeffrey Eugenides. Il film è anche l'esordio alla regia di Coppola, che racconta la storia delle tormentate sorelle Lisbon, affidando alla sedicenne Kirsten Dunst il ruolo di Lux. Nel 2006 è la volta di Marie Antoinette, ispirato al romanzo di Antonia Faser sulla regina di Francia, e che venne candidato all'Oscar per i Migliori costumi nel 2007.

Con Bling Ring, nel 2013, prosegue il sodalizio tra Sofia Coppola e Kirsten Dunst e questa volta i toni pastello e delicati della Reggia di Versailles sono messi da parte per raccontare un avvenimento realmente accaduto tra il 2008 e il 2009. I Bling Ring sono un gruppo di teenager che aveva svaligiato le case di diverse persone famose: dopo averne letto sulla rivista di Vanity Fair, decise di realizzarne un film, assegnando a Kirsten Dunst un piccolo cameo. Al 2017 risale L'inganno, che fa vincere a Sofia Coppola il Premio per la miglior regia alla 70esima edizione del Festival di Cannes.