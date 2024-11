Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, il trailer italiano della bizzarra fiaba finlandese

News Cinema

Questa volta il regista Teemu Nikki, famoso per il suo cinema grottesco e sopra le righe, concentra il suo estro su un film per i più piccoli: chi sta rubando i buchi? Perché piove spazzatura dal cielo? Due bambini stanno per scoprirlo! Ecco il trailer italiano.

Il regista finlandese Teemu Nikki è famoso per il suo cinema grottesco ed esagerato, anche se finora si era rivolto essenzialmente a un pubblico adulto: la musica cambia (ma la goliardia no) con questo Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, che invece è un film per bambini e bambine, una fiaba assurda, ambientata come sempre nel suo Nord Europa. Ecco il trailer italiano del lungometraggio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Teemu Nikki - HD

Di cosa parla Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi

Con Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi lo stralunato regista Teemu Nikki racconta di due fratellini, il confusionario ma pieno di idee Snot, il preciso e ordinato Splash. L'equilibrio di questi "Ying e Yang" dovrà salvare il mondo, come presto scopriranno i due: nella cittadina di Acquainbocca, dove si recano per visitare la nonna, scoprono che qualcuno sta letteralmente... rubando i buchi. E quel che è peggio, c'è un buco nero che potrebbe inghiottire il mondo! Per risolvere la situazione, Snot e Splash dovranno destreggiarsi tra una mamma in grado di viaggiare nel tempo, un dentista molto attento ai dettagli e una sindaca che sa come legarsela al dito. E perché piove la spazzatura dal cielo? Un vero pasticcio!

Dal film, che fa parte di un fantomatico e immaginiamo farneticante "Teemu Nikki universe", è stato tratto il libro omonimo, edito da Salani Editore, a cura dello scrittore Manlio Castagna e illustrato da Gianluca Garofalo, già disponibile in tutte le librerie.

Di Nikki qui in Italia sono circolate opere rivolte agli adulti, tra cui l'ultimo 100 litri di birra passato alla Festa di Roma, ma prima ancora ci sono stati Il cieco che non voleva vedere Titanic e La morte è un problema dei vivi.