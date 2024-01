Sleeping Dogs: il trailer del thriller con Russell Crowe detective senza memoria

News Cinema

Arriverà nei cinema americani il 22 marzo Sleeping Dogs, un thriller interpretato da Russell Crowe e Karen Gillan. Ecco il trailer.

Beh, Russell Crowe sarà anche candidato ai Razzies per L'esorcista del Papa, ma ciò non toglie che sia un ottimo attore, se gli danno il ruolo giusto. A questo proposito ci ispira molto questo thriller, opera prima di Adam Cooper, intitolato Sleeping Dogs (in riferimento al proverbio "non svegliare il cane che dorme"). A rimestare nel torbido è proprio lui, un ex detective senza più memoria, che si trova a riaprire un vecchio caso di omicidio, per cui in carcere c'è un uomo probabilmente innocente. Questo è il trailer originale del film, che uscirà in America il 22 marzo.

Sleeping Dogs, la trama e il cast

Un ex detective della omicidi, che ha perso la memoria, si trova costretto a risolvere un brutale omicidio di cui non ricorda niente. Ma mentre le prove portano alla luce dei segreti legati al suo passato dimenticato, lui arriva a una verità agghiacciante: a volte è meglio non svegliare il cane che dorme.

Ad affiancare Russell Crowe nel film ci sono Karen Gillan, Márton Csókás, Thomas M. Wright, Harry Greenwood e Tommy Flanagan. Sleeping Dogs è scritto da Adam Cooper, Bill Collage, E.O. Chirovici e tratto da un romanzo di quest'ultimo, intitolato "The Book of Mirrors".