Sisu - L'immortale, ancora 20 giorni per vedere su Netflix il violento e ironico film finlandese: il sequel uscirà a novembre

È in fase di post-produzione Sisu 2 (titolo ancora provvisorio), seguito del film del 2022 che si è fatto notare per l'originalità dell'ambientazione e la creatività sanguinosa con cui vengono eliminati i nazisti da un uomo solo.

La leggenda narra che durante la Guerra d'Inverno (1939-1940), la Finlandia resistette all'attacco dell'Unione Sovietica soprattutto grazie a un uomo che da solo arrivò a uccidere 300 soldati nemici. Il gruppo di nazisti che si imbatte in questo "immortale" di nome Aatami Korpi, pagherà molto caro l'errore di avergli interrotto il cammino. Sisu si ambienta nella tundra lappone del 1944 quando un commando di tedeschi si sta avviando con calma verso il confine con la Norvegia. Con altrettanta calma, un cercatore d'oro viaggia a cavallo in direzione opposta. I tedeschi stanno lasciando una scia di cadaveri al loro passaggio e pensano (male) che questo vecchio uomo brizzolato sarà semplicemente un'altra delle tante vittime. Invece no.

Prodotto dalla società finlandese Subzero Film Entertainment, alla quale si sono associate la britannica Good Chaos e l'americana Stage 6 Films (divisione della Sony), Sisu è costato soltanto 6 milioni di dollari e ne ha incassati globalmente 15. La notizia che un sequel fosse in lavorazione aveva iniziato a circolare un paio di mesi fa. Le riprese sono già concluse e il film è ora in fase di post-produzione con una data di uscita nei cinema del Nord America già fissata: 21 novembre 2025. Regia e sceneggiatura sono firmate anche in questo caso da Jalmari Helander e va da sé che a riprendere il ruolo del massacratore di nazisti sarà ancora l'attore Jorma Tommila.

In attesa del sequel provvisoriamente intitolato Sisu 2, avete tempo fino al 17 maggio per recuperare Sisu - L'immortale prima che Netflix lo tolga dal proprio catalogo. A convincervi, ci pensa Federico Gironi che nella sua recensione su questo sito scrive: "c’è l’immagine in movimento, c’è il divertimento, c’è l’azione, c’è la violenza e c’è la capacità di comporre sequenze e inquadrature in maniera non banale, omaggiando il cinema classico da un lato e rispettando le esigenze della contemporaneità dall’altro. Il tutto in 91, giustissimi minuti. Un equilibrio invidiabile".

Qui sotto il trailer di Sisu - L'immortale.





P.S.: Come recita la didascalia all'inizio del film, "Sisu è una parola finlandese che non può essere tradotta. È un coraggio alimentato dalla paura e una determinazione inimmaginabile. Si manifesta quando ogni speranza è perduta".