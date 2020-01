Sing: cosa aveva detto Buster alle piccole panda giapponesi?

News Cinema

Qualche curiosità sul divertente e assai amato film di animazione dell'Illumination Entertainment.

Sing è stato uno dei più grandi successi dell'Illumination Entertainment: divertente e divertito film di animazione, scritto e diretto da Garth Jennings, raccontava del koala impresario Buster Moon e del suo sogno di rilanciare il teatro fatiscente che dirige. Organizzava un talent canoro, al quale partecipavano personaggi di diversa estrazione, tutti nel mondo di animali antropomorfi pensato per il film. La ricca colonna sonora di hit e un riuscito crescendo emotivo hanno reso il film un grande successo di botteghino: 634 milioni di dollari d'incasso per 75 di costo. Sbirciamo dietro le quinte per alcune simpatiche curiosità sul lungometraggio.

Sing: cosa ha detto davvero Buster Moon alle piccole panda giapponesi

In una celebre gag, Buster decide finalmente di interloquire deciso con le entusiastiche cinque panda, che però parlano soltanto giapponese. Azzarda una frase, che però ottiene un effetto devastante, risultando un insulto che spegne ogni positività delle motivate cinque artiste. Cosa ha detto davvero? Pare "Il vostro numero è orribile, i vostri movimenti puzzano come i vostri piedi", storpiando la pronuncia di quello che avrebbe in realtà voluto dire: "Siete nel mio show, dormite bene così domani sarete fresche e riposate".

Sing, Mike il topo è la parodia di Frank Sinatra

Nella versione originale, il furbo e un po' irritante topo Mike è doppiato da Seth MacFarlane, inventore e voce dei Griffin. Il personaggio è modellato su Frank Sinatra perché MacFarlane è specializzato in effetti da sempre nella sua imitazione. Se mai ci fossero dubbi, al di là della caratterizzazione con voce da crooner, look e amicizie ambigue con la mala, Mike canta persino "My Way". E sì, la voce è proprio quella di Seth MacFarlane. Seth è sprecato come buffone, no?



Taron Egerton era già un po' Elton John in Sing

Sorprendente caso di preveggenza o pura coincidenza? Un ancora non famoso Taron Egerton, di recente Golden Globe 2020 come migliore protagonista per il biopic Rocketman su Elton John, è la voce inglese del timido gorilla Johnny. Nella colonna sonora del film canta proprio "I'm still standing" di Elton. Il mondo è piccolo.

Sing e le tre citazioni da Ritorno al futuro

Forse ha aiutato che Sing e la trilogia di Ritorno al futuro siano titoli Universal, ma ci sono tre sottili citazioni dei film di Robert Zemeckis. Buster cerca di connettere un cavo per ridare corrente elettrica al teatro, trovandosi a eseguire acrobazie come Doc sul municipio. Johnny il gorilla si nasconde con lo stesso look e movenze di Marty in Ritorno al futuro Parte II, walkie-talkie compreso. Dulcis in fundo, la porcospina Ash lascia tutti allibiti con il suo assolo di chitarra, come Marty nel primo Ritorno al futuro.

Sing e gli omaggi a tre grandi artisti scomparsi

Sing arrivò nelle sale americane alla fine del 2016, un anno che aveva portato via tre grandi artisti musicali: George Michael, Leonard Cohen e David Bowie. Tutti e tre ricevono un omaggio nel film, con tre loro cavalli di battaglia: "Wake Me Up Before You Go-Go", "Hallelujah" (questa ricantata da Tori Kelly, l'elefantessa Meena) e "Under Pressure" .