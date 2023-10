Silent Night: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di John Woo

News Cinema

John Woo, il grande regista di Hong Kong, torna a girare un film negli Stati Uniti a vent'anni da Paycheck. E questo primo trailer di Silent Night suggerisce il suo sia un ritorno coi fiocchi. Da noi lo vedremo a dicembre grazie a Plaion Pictures.

Senza di lui, il cinema di oggi - quello action, certamente, ma non solo - sarebbe un'altra cosa. John Woo non è solo un grande regista, ma un vero e proprio maestro, autore di film splendidi e in grado di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Quando, negli anni Ottanta e Novanta, il cinema di Hong Kong era il più bello del mondo, era lui, con film come A Better Tomorrow, The Killer o Hard Boiled, il nome simbolo di quella New Wave.

E difatti, quando Hong Kong, allora colonia inglese, tornò alla Cina nel 1998, Woo fu il capofila di un esodo di registi locali a Hollywood. In America Woo ha girato una manciata di film, alcuni notevoli e altri non troppo riusciti (ma Face/Off rimane un capolavoro), e dopo l'ultimo, sbilenco Paycheck, del 2003, è tornato a fare film in patria.

Ora, a vent'anni di distanza, John Woo è tornato a girare un film negli Stati Uniti: si tratta dell'annunciato Silent Night, che è ovviamente un film d'azione, azione purissima, visto che è stato raccontato da tempo come un film virtualmente muto. O meglio, senza dialoghi. E senza dialoghi è anche il primo trailer ufficiale del film, che appare davvero notevole e che vi mostriamo qui di seguito.



Silent Night: Il Trailer Ufficiale del Film di Jon Woo - HD

Previsto in uscita nelle sale americane il 1° dicembre, e nello stesso mese in quelle italiane grazie a Plaion Pictures, Silent Night è stato sceneggiato da Robert Archer Lynn e la sua logline ne descrive così la trama: "Un padre in lutto mette in atto la sua tanto attesa vendetta contro una banda spietata alla vigilia di Natale".

Nei panni del protagonista c'è Joel Kinnaman, che secondo quanto dichiarato da Woo ha compiuto in prima persona il 99% dei suoi stunt e ha realmente effettuato la trasformazione fisica cui il personaggio si sottopone nel film per portare avanti la sua vendetta. Molti dei produttori del film hanno lavorato nella saga di John Wick e nel cast troviamo anche Kid Cudi, Harold Torres e Catalina Sandino Moreno.