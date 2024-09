Si fingevano Brad Pitt sui social e truffavano la gente: arrestati 5 uomini che hanno estorto a due donne 350 mila dollari

News Cinema

Sono stati arrestati in Spagna 5 imbroglioni che, creando un falso profilo, si sono spacciati per Brad Pitt facendosi dare oltre 350 mila dollari da due donne. Il denaro è stato recuperato solo in parte.

Con i social sono arrivate, e hanno proliferato, le truffe da social, in primis i falsi profili, che imperversano più che mai anche sulle app di dating. Come scrive un articolo del New York Times, cinque uomini sono stati messi in manette in Spagna per essersi spacciati per Brad Pitt ed aver estorto a due donne la bellezza di 350.000 dollari. A dare notizia degli arresti, di cui tre risalgono allo scorso novembre e due al mese di luglio, è stato il Ministro dell'Interno Spagnolo, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale.

La truffa dei cinque sedicenti Brad Pitt

I cinque malfattori che si sono spacciati per Brad Pitt non sono i primi che, sui social media, puntano persone sole, anziane o semplicemente ingenue per mettersi in tasca un bel gruzzoletto. Gli utenti più astuti spesso riconoscono l’inganno, ma avolte ciò accade dopo aver fatto esperienza di un raggiro o ancor peggio di un ricatto. Ma torniamo ai finti Brad Pitt. Ecco cosa scrive sull'accaduto e sulle parole del Ministro dell'Interno spagnolo il New York Times:

La dichiarazione riferisce che gli accusati hanno contattato le donne attraverso una fan page dedicata a Brad Pitt e piena di fotografie dell'attore americano premio Oscar. Le autorità hanno affermato che gli accusati hanno cominciato a chattare e a scambiarsi email con le loro vittime, che credevano di conversare direttamente con Mr. Pitt.

Il giornale riferisce poi che gli imbroglioni hanno fatto in modo che le povere donne pensassero di avere una relazione (ovviamente) platonica con il favoloso Brad. Dopodiché, puntuale, è arrivata la richiesta di denaro. Una donna ha inviato ai furfanti 168.000 dollari, l’altra 195.000. Gli investigatori sono riusciti a farsi restituire solo 94.000 dollari.

La reazione dell'addetto stampa di Brad Pitt

Una volta che gli arresti sono stati resi noti, l’addetto stampa di Brad Pitt ha parlato con il New York Times dicendo:

È orribile che dei truffatori si approfittino della forte ammirazione dei fan nei confronti delle celebrity. Ma questo è un importante monito a non rispondere a tentativi non richiesti di approccio online, specialmente quando vengono da attori che non sono sui social media.

Come sanno benissimo i fan di Brad Pitt, l'attore non ha un account ufficiale né su Instagram, né su Facebook, né su X. Non a caso, sulla pagina Instagram bradpittofficial c’è scritto:

Questa è una fan page dedicata al talentuoso attore Brad Pitt e non è collegata in alcun modo all'attore.

Detto questo, ci dispiace per le povere signore che sono state raggirate, però è piuttosto inverosimile che Brad Pitt, che non sarà meno ricco di un sultano o di un maharajah, chieda dei soldi a qualcuno, senza contare che ormai da un po’ è felicemente legato a Ines de Ramon e ha occhi solo per lei.