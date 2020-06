Shut In, Naomi Watts nel thriller col Charlie Heaton di Stranger Things: qualche curiosità

News Cinema

Naomi Watts è la protagonista del thriller horror Shut In, interpretato anche da Charlie Heaton e Oliver Platt.

Shut In (2016) è un thriller horror interpretato da Naomi Watts e prodotto dall'EuropaCorp di Luc Besson: diretto dal regista televisivo Farren Blackburn, attivo anche su Daredevil, è la storia di Mary (Watts), una psicologa dell'infanzia che cerca di elaborare un trauma. Suo marito è morto in un incidente che ha lasciato in coma vegetativo suo figlio adolescente Stephen (il Charlie Heaton / Jonathan Byers di Stranger Things). La sparizione di uno dei piccoli pazienti di Mary, Tom (il Jacob Trembley di Room e Wonder), darà il via a una sequenza di eventi inquietanti che sconvolgeranno ulteriormente Mary...

La sceneggiatura di Christina Hodson, poi autrice del copione di Bumblebee, era stata inserita nel 2013 nella Black List dei migliori copioni non ancora messi in scena.

Shut In, a quale genere appartiene il film con Naomi Watts

Vi abbiamo descritto Shut In come un "thriller horror", ma la sua protagonista nomination all'Oscar per The Impossible e 21 grammi in queste due dichiarazioni inquadra con più precisione tutti gli aspetti del film.

Ci sono decisamente cose che lo rendono un thriller psicologico, poi c'è l'elemento sovrannaturale, poi ci sono momenti in cui sembra un dramma intenso, poi ci sono quei salti sulla poltrona che lo inseriscono nell'ambito dell'horror. [...]

Si parla di isolamento, assenza di controllo, lutto, solitudine e naturalmente paura... un sacco di paura.

Shut In era il primo film del Charlie Heaton di Stranger Things?

Nonostante il pubblico internazionale abbia imparato a inquadrare Charlie Heaton come il sensibile Jonathan Byers di Stranger Things dal 2016, l'attore nato nel 1994 era attivo già dal 2014, e non solo in film per la tv. Heaton infatti aveva già recitato in lungometraggi cinematografici indipendenti mai distribuiti nelle sale italiane: Rise of the Footsoldier Part II e Urban & the Shed Crew nel 2015, e nello stesso 2016 sarebbe apparso anche in As You Are, storia di amicizia adolescenziale. Curiosamente, nei credits di Shut In, Heaton viene presentato con un "per la prima volta sullo schermo" ("introducing"), contraddicendo l'evidenza.

In ambito cinematografico Heaton attende con altri suoi colleghi il rilancio in The New Mutants, ultimo capitolo della gestione Fox degli X-Men Marvel, ormai finito alla Disney e con una data d'uscita sempre rimandata.