Shining: ritrovata tra 94 milioni la foto originale utilizzata nel finale del film!

Da anni gli studiosi e appassionati cercavano di rintracciare invano l'originale della foto ritoccata nel finale di Shining, rinvenuto finalmente negli archivi Getty. Ecco dove in quale circostanza fu scattata.

Non sappiamo che ne pensiate voi, ma per noi ogni notizia che riguarda Shining di Stanley Kubrick è benvenuta. L'ultima riguarda una cosa di cui abbiamo già parlato in passato (potete leggerlo più sotto), ovvero la celebre foto che chiude il film, dove vediamo Jack Nicholson immortalato nel ballo dell'Overlook Hotel il 4 luglio 1921. Di quella immagine si sapeva molto, incluso chi l'aveva modificata per inserire l'attore, in un'epoca in cui ancora queste cose si facevano manualmente, ma sulle circostanze in cui era stata scattata, sul personaggio sostituito da Nicholson e sul luogo in cui si era svolto quel raduno, in mancanza dell'originale, gravava ancora il più fitto mistero. Bene, la notizia è che il giornalista del New York Times Aric Toler, lavorando per un anno nella ricerca a partire dalle scoperta dell'accademico britannico Alastair Spark, è riuscito a rintracciare la foto, il giorno e il luogo in cui fu scattata e a capire chi era il personaggio in questione. La potete vedere sotto, con tutti i dettagli pubblicati su X. Vi traduciamo il lungo testo con le dichiarazioni di Spark e la ricostruzione dettagliata di Toler, che la accompagna. Vi invitiamo a leggerlo perché è impressionante il lavoro certosino di ricerca fatto per rintracciare la foto giusta in un archivio che ne contiene oltre 94 milioni e che ne ha acquisiti molti altri, riclassificando le acquisizioni e rendendo così ancora più difficile il lavoro dei ricercatori.

Come è stata ritrovata la foto originale utilizzata in Shining, quando e dove è stata scattata

Here's (not) Johnny! Rintracciato di recente negli archivi del Getty Images Hulton Archive un pezzo significativo della storia del cinema, scansionato dalla lastra del negativo originale. Qui, Alastair Spark, docente in pensione dell'università di Winchester, dettaglia la sua ricerca e la scintillante scoperta. Scorrete per vedere la catalogazione di questo materiale vintage, ancora custodito negli archivi: "Finalmente è stata trovata. A seguito delle prime identificazioni con un software di riconoscimento facciale dell'uomo sconosciuto nella foto alla fine di Shining, come Santos Casani, un ballerino da sala londinese, posso rivelare che la foto è una delle tre che furono scattate dalla Topical Press Agency al Ballo del giorno di San Valentino il 14 febbraio 1921, nelle Empress Rooms del Royal Palace Hotel a Kensington". ⁠

"Io, Aric Toler del NYT e altri (grazie Reddit) avevamo setacciato i quotidiani per cercare di trovare delle foto corrispondenti del luogo o delle persone rappresentate, con un lavoro faticoso di molte ore, ma senza successo. Iniziava a sembrare impossibile, nessun riferimento incrociato con Casani corrispondeva. Anche altri posti suggeriti come probabili non corrispondevano. C'erano luoghi di cui non trovavamo immagini e abbiamo iniziato a temere che questo significasse che la foto fosse andata perduta e non sarebbe mai stata trovata. La foto, insieme ad altre, fu trovata dopo che avevo contattato Murray Close (il fotografo di scena sul set, che scattò l'immagine di Jack Nicholson utilizzata nella versione vista sullo schermo), che ricordava che l'originale era stato trovato nell'archivio Hutton della BBC. Questo rafforzava un'osservazione di Joan Smith, che aveva fatto il lavoro di ritocco e nelle interviste aveva detto che proveniva dagli archivi fotografici della Warner Bros., il che l'avrebbe provata inesistente.

Ma aveva anche detto di sfuggita, cosa spesso non ripresa dalla stampa, che avrebbe anche potuto arrivare dagli Archivi Hulton della BBC. Ho chiesto a Getty Images, in cui è confluito l'archivio Hulton, se avessero qualcosa dato in licenza alla società di Stanley Kubrick, Hawk Films. Matt Butson, il vicepresidente degli archivi, ha trovato una foto del 1929, che stranamente ritraeva Santos Casani, ma non era quella alla fine del film. Murray Close insistette e disse di essere sicuro che fosse lì, perché aveva preso delle stampe della foto parecchie volte. La sua assenza portò a diverse possibilità: era andata perduta, era stata comprata e rimossa dai BBC Hutton, era stata classificata erroneamente (ci sono più di 94 milioni di immagini). Matt non si arrese e continuò a setacciare gli archivi Hutton.

Questa settimana l'ha trovata, dopo essersi reso conto che alcune immagini della Topical Press erano state riclassificate dopo che l'Agenzia era stata acquisita dagli archivi Hutton nel 1958. Una scheda identifica la foto come data in licenza alla Hawk Films il 10 ottobre 1978. L'altro elemento interessante è che Santos Casani viene identificato col suo precedente nome, John Golman. Avevo sempre immaginato che la sua carriera di ballerino fosse iniziata quando aveva cambiato nome, ma non era così. A quanto pare lavorava con Belle Harding, una famosa insegnante di danza, presente anche a questo evento. Qualche mese dopo, nel giugno 1921, i giornali iniziarono a parlare di Casani, ma non ci sono riferimenti a John Golman come ballerino o altro nell'archivio dei giornali britannici, prima del 1921. Joan Smith aveva detto che la foto era del 1923. Stanley Kubrick aveva detto 1921 e aveva ragione. La foto non contiene nessuna delle celebrità che avevo immaginato: le Trix Sisters ad esempio. Non ci sono i banchieri, i finanzieri o i presidenti che altri, ad esempio Rob Ager, avevano immaginato fossero presenti. Non c'è nemmeno nessun adoratore del diavolo. Non è stato inserito nessuno se non Jack Nicholson. Mostra un gruppo di normali persone londinesi un lunedì sera. "All the best people", come diceva il manager dell'Overlook Hotel.