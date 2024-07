Shining: in arrivo su youtube un nuovo documentario sui set ritrovati del capolavoro di Stanley Kubrick!

News Cinema

Shine On – The Forgotten Shining Location, approfondirà un altro aspetto inedito del capolavoro di Stanley Kubrick. Tutti i dettagli sul nuovo documentario.

Come tutti i film di Stanley Kubrick, Shining è uno scrigno inesauribile di misteri da svelare. Dopo Room 27 e il documentario dietro le quinte realizzato da Vivian Kubrick per la BBC, sta per arrivare su youtube (grandiosa notizia) Shine On - The Forgotten Location, che sarà incentrato sulle uniche location credute perdute e ritrovate, utilizzate nel film. Nelle parole dell'altra figlia del geniale regista scomparso, Katharina Kubrick, che per il padre si è occupata anche delle location, "La produzione di Shining è stata ben documentata e analizzata, ma questa è una storia che non è mai stata raccontata. Scene fondamentali del film si sono svolte in quest'area e tornare a visitarle è stato come rientrare dentro il film". Inutile dire che l'eccitazione è alle stelle.

Shine On - The Forgotten Location: il narratore e la data di uscita

Voce narrante di Shine On - The Forgotten Location sarà l'attore Michael Sheen e tra gli intervistati, oltre a Katharina Kubrick, ci sono il produttore esecutivo di Shining, ovvero il (famigerato) cognato Jan Harlan e l'art director Lee Tomkins. I protagonisti visiteranno i set del film negli Elstree Studios a lungo creduti distrutti: "Ci sono state parecchie voci sul fatto che alcuni dei set di Shining esistessero ancora negli Elstree Studios" - dice il regista del documentario, Paul King - "ma trovarli davvero e camminarci è stato come scoprire il Sacro Graal della storia del cinema". Dove potremo vedere Shine On - The Forgotten Location? Sul canale ufficiale Youtube di Stanley Kubrick il 26 luglio alle 11 a.m. PST che dovrebbero essere le nostre 20/21 (controllate che è meglio), ovvero il giorno in cui Kubrick avrebbe compiuto 96 anni. Domani, però, arriverà il trailer.