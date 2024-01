Shia LaBeouf è stato cresimato e considera di farsi diacono

News Cinema

Probabilmente per effetto di padre Pio, che ha interpretato nel film di Abel Ferrara, Shia LaBeouf ha deciso di dare una svolta religiosa alla sua vita.

Ci sono, a volte, incontri che cambiano la vita e possono accadere anche su un set cinematografico. Questo è quel che è successo a quel tormentato e nondimeno dotato attore che è Shia LaBeouf, dei cui dubbi exploit nella vita abbiamo scritto innumerevoli volte su queste pagine, convertitosi al cattolicesimo per effetto della sua interpretazione in Padre Pio di Abel Ferrara. Considerando anche il passato da iconoclasta dello stesso regista, sorprende ancora di più che proprio da lui sia arrivato all'attore l'input per cambiare vita. Recentemente LaBeouf è stato cresimato, cioè confermato nella appartenenza alla Chiesa Cattolica, e voci insistenti lo vorrebbero in procinto di diventare un diacono, il primo passo per diventare sacerdote o frate.

Il percorso spirituale di Shia LaBeouf

A riportare la notizia della cresima di Shia LaBeouf e della sua intenzione di diventare diacono, è The Catholic News Agency, con questa dichiarazione su Facebook dei frati cappuccini francescani della provincia occidentale americana: "Siamo felicissimi di condividere la notizia che il nostro caro amico Shia LaBeouf è entrato pienamente nella Chiesa lo scorso fine settimana col sacramento della cresima". All'Agenzia, lo sponsor della cresima dell'attore, padre Alexander Rodriguez, ha detto che "in futuro" il cresimato ha intenzione di diventare diacono. "Lo ha detto spontaneamente, 'voglio diventare diacono', e lo pensa ancora".

LaBeouf ha una storia particolare dal punto di vista religioso, essendo nato da un matrimonio tra persone aderenti a fedi diverse: ebrea la madre e cristiano il padre, per cui ha fatto il bar mitzvah ed è stato battezzato. In un'intervista del 2020 l'attore aveva dichiarato che a spingerlo verso la fede cattolica (e l'alcolismo) erano stati anche i suoi problemi personali, inclusa una causa intentatigli per violenza sessuale e fisica e sofferenza emotiva dall'ex fidanzata, FKA Twigs. Il processo dovrebbe tenersi il 14 ottobre. Fondamentale nella conversione di LaBeouf è stato anche Mel Gibson, che lo ha "preso sotto la sua ala e introdotto alla Messa in latino": "Gibson è stato attento con me. Molti anni fa andai a casa sua e gli dissi in faccia che il suo credo religioso e la sua visione politica erano un ostacolo al suo lavoro. Fece una risatina e mi disse di leggere dei Maccabei. Mentre io crollavo, lui mi ha sempre sostenuto". Vedremo se Shia LaBeouf è sincero in questa sua fede: considerando il suo recente passato non sappiamo che pensare, ma è pur vero che le vie del SIgnore sono infinite.