Sherlock Holmes 3, Jared Harris deluso: "Nessuno me ne parla"

Interprete di Moriarty, Jared Harris ha confessato di non essere stato ancora contattato per riprendere il ruolo in Sherlock Holmes 3.

Correva l’anno 2009 e Robert Downey Jr, da poco apparso nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Iron Man, ha interpretato un altro personaggio particolarmente amato della letteratura e dell’intrattenimento. Suo il compito di guidare Sherlock Holmes in nuove, misteriose avventure sul grande schermo. Al primo film ne è seguito un secondo nel 2011, intitolato Sherlock Holmes – Gioco di ombre e, da allora, il pubblico ha atteso pazientemente aggiornamenti in merito ad un terzo film che tarderebbe a decollare. Recentissime dichiarazioni di Jared Harris avrebbero poi stemperato l’atmosfera.

Sherlock Holmes 3, Jared Harris non ha aggiornamenti sul film: “Vorrei che smettessero di chiedermelo”

Qualche anno fa è stato confermato un terzo film di Sherlock Holmes e, nonostante si vociferi che il film in questione sia in fase di produzione, Jared Harris ha ammesso di non essere stato ancora contattato per riprendere il suo ruolo di Moriarty. Nemesi di Sherlock, avrebbe sicuramente qualcosa da dire nel prossimo film, ma a quanto pare la produzione non ha ancora richiesto la sua presenza. In una recente intervista con The Direct, l’attore ha persino insinuato di dover costantemente modificare la sua pagina profilo IMDb per rimuovere Sherlock Holmes 3 dalla sua filmografia, non avendo ancora ricevuto una proposta:

Sì, continuo a rimuoverlo da IMDb e qualcuno continua a rimetterlo online. Io non ne ho la più pallida idea, nessuno me ne parla. E vorrei davvero che la gente smettesse di chiedermelo. Sì, dovrebbe comunque essere in produzione, ma nessuno me ne parla, quindi non ne ho idea.

Non tanto tempo fa, era stato Jude Law a suggerire l’esistenza di una sceneggiatura del terzo film, pur non avendola ancora letta. Non è chiaro quanto tempo bisognerà ancora pazientare per Sherlock Holmes 3, ma anche la produttrice Susan Downey aveva ammesso che il progetto “è ancora molto vivo nei nostri cuori”.