TGCom24
Home | Cinema | News | Shelby Oaks - Paranormal Paranoids: il trailer ufficiale del nuovo horror prodotto da Mike Flanagan
Federico Gironi

Nelle sale americane alla vigilia di Halloween e da noi il 13 novembre, debutterà questo film dell'orrore che promette molto bene. Ecco trailer e trama di Shelby Oaks.

Shelby Oaks - Paranormal Paranoids: il trailer ufficiale del nuovo horror prodotto da Mike Flanagan

Si intitola Shelby Oaks - Paranormal Paranoids, è un film horror, e uno dei "blurb" contenuti nel suo trailer ufficiale che trovate di seguito ne parla come di un film in cui The Blair Witch Project incontra Hereditary, che in effetti è una definizione piuttosto intrigante. Prodotto da uno dei reucci del cinema (e delle serie) dell'orrore dei nostri anni, Mike Flanagan, Shelby Oaks - Paranormal Paranoids è il debutto come sceneggiatore e regista di un ragazzo americano di nome Chris Stuckmann, che forse alcuni di voi conosceranno come uno dei critici cinematografici e creatori di video più seguiti di YouTube, dove conta oltre 2 milioni di iscritti al suo canale.
Pronto a debuttare nelle sale americane poco prima di Halloween, presentato in anteprima con successo al Fantasia International Film Festival lo scorso luglio, il film di Stuckmann debutterà in Italia il 13 novembre grazie a Plaion Pictures. Racconta la storia di una giovane donna di nome Mia, ossessionata dalla scomparsa della sorella avvenuta dodici anni prima. Grazie al ritrovamento di un vecchio video ritrovato per caso, Mia scopre che la sorella faceva parte di un gruppo di cacciatori del paranormale, i Paranormal Paranoids appunto, e che la sua scomparsa sembra essere avvenuta in una cittadina inquietante di nome Shelby Paks, dove Mia si reca per scoprire che lì il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è comincia per lei a svanire, e dove si convince che il il demone immaginario a cui lei e Riley credevano da bambine, un mostro che pensavano essere solo frutto della loro fantasia, potrebbe essere diventato tragicamente reale.
Del cast fanno parte Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Robin Bartlett, Keith David e Derek Mears.
Questo qui sotto è il final trailer ufficiale originale di Shelby Oaks.


