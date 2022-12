Shazam, recasting in vista? Zachary Levi se la ride e sembra salvo

News Cinema

Nell'onda anomala che sta ribaltando il DC Universe, sarebbe naturale pensare che anche Zachary Levi possa perdere il ruolo di Shazam, ma una battuta dell'attore su Twitter fa pensare che sia salvo.

Era inevitabile che le voci di recasting per il nuovo universo DC finissero per coinvolgere anche Zachary Levi e il suo Shazam, che tornerà nel prossimo futuro in Shazam! Furia degli dei, al cinema dal 16 marzo 2023. Questa volta le cose vanno però diversamente, a quanto pare, perché la risposta dell'attore a un fan su Twitter lascia intendere che ci sia del vero nelle recenti dichiarazioni di James Gunn: i nuovi DC Studios non mirano a un recasting di principio a tutti i costi, e infatti... Leggi anche DC Studios, James Gunn rassicura i fan disorientati ed esclude recasting totali

Zachary Levi scherza con un fan su Twitter: Shazam rimane a lui?

Nel DC Universe rivoltato come un calzino nelle ultime settimane, pochi tiravano in ballo lo Shazam di Zachary Levi, finché puntualmente è saltata fuori una voce che dava anche lui dimissionario. In realtà la sua saga si è guadagnata una nicchia piuttosto comoda: il primo Shazam! ha incassato 366 milioni di dollari per 100 di costo, non soffre di grandi aspettative e il secondo film Shazam! Furia degli dei è pronto da tempo. Il personaggio fu una piccola sorpresa nel periodo in cui il DC Extended Universe era un'incognita a ogni uscita, e ora la risposta di Zach Levi a un fan preoccupato per la sua sorte sembra rassicurare il pubblico: per ora Levi rimane in sella. D'altronde, se possiamo permetterci un'interpretazione, la propensione allo humor da parte di James Gunn, che con Peter Safran gestisce i nuovi DC Studios, dovrebbe trovarsi molto a suo agio con lo scanzonato supereroe. Ecco ad ogni modo la risposta di Zach al fan Ash, preoccupato per la suddetta voce:

Ooohhh, davvero non crederei a tutto quello che si vede su internet. Io sto tranquillo Ash. Siamo tutti tranquilli.