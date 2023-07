Shazam! Furia degli Dei in streaming Premiere su Infinity+ per una settimana

News Cinema

Sarà disponibile fino al 27 luglio in streaming, compreso nell'abbonamento a Infinity+ per una settimana, Shazam! Furia degli Dei, con Zachary Levi. La Premiere non prevede costi aggiuntivi di noleggio.

Shazam! - Furia degli Dei, ancora una volta interpretato dallo scanzonato Zachary Levi, è per una settimana in Premiere su Infinity+, per tutti gli abbonati alla piattaforma on demand di Mediaset: terminerà infatti il 27 luglio la finestra che permette agli utenti Infinity+ di visionare un film molto recente senza costi aggiuntivi di noleggio. In questo caso parliamo della seconda avventura del personaggio DC Comics. Guarda Shazam! Furia degli Dei su Infinity+

Shazam! - Furia degli Dei, la trama del film DC su Infinity+

In Shazam! Furia degli Dei, ancora una volta diretto da David F. Sandberg come il precedente film del 2019, seguiamo il supereroe Billy / Shazam ormai affiancato dai suoi fratelli e sorelle adottive, altrettanto super. Il team comprende adesso anche Super Hero Freddy, Super Hero Eugene, Super Hero Darla, Super Hero Pedro e Super Hero Mary. Mentre la combriccola sta ancora cercando di capire come destreggiarsi tra l'identità di supereroi e quella di normali adolescenti, si trova ad affrontare la minaccia delle Figlie di Atlante, cioè Hespera, Kalypso e Anthea (Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler), alla ricerca di una magia che è stata loro sottratta. Naturalmente, la posta in gioco è quella tipica in questi casi: la salvezza dell'intero pianeta...



Shazam! Furia degli Dei: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shazam! - Furia degli Dei, la nostra intervista a Zachary Levi