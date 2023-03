Shazam 2, video intervista a Zachary Levi: "Uso i miei privilegi per migliorare le vite degli altri"

News Cinema

Zachary Levi, protagonista di Shazam! Furia degli Dei, è passato da Roma per la promozione del film DC Comics. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata tra il serio e il faceto.

Il tour promozionale europeo del film Shazam! Furia degli Dei ha fatto tappa in Italia, precisamente a Roma. L'occasione per sedersi di fronte al protagonista del film, il brillante Zachary Levi, si è presentata grazie a un invito della divisione italiana di Warner Bros. Discovery. L'attore è molto attivo su Instagram e dalle sue stories, in cui condivideva le bellezze della Città Eterna, è partita una conversazione che ha toccato tutte le parole che sa dire in italiano, per poi parlare della sua essenza di adulto mai davvero cresciuto, fino a un serio discorso sulla filosofia professionale spiegata con parole che gli fanno onore.

Avviate il player qui sotto per vedere la video intervista a Zachary Levi.



Shazam! Furia degli Dei: La nostra video intervista a Zachary Levi - HD

Shazam! Furia degli Dei: trama e trailer del film DC Comics