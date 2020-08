Sharon Stone accusa chi non indossa la mascherina: "Se mia sorella è malata è colpa di uno di voi"

News Cinema

In un video pieno di emozione, l’attrice Sharon Stone si appella a tutti per indossare la mascherina e accusa chi non lo fa di aver attaccato il coronavirus a persone come sua sorella.

L’appello “Vota per vivere”, seguito da una serie di bandiere americane, ma soprattutto un video accorato in cui Sharon Stone si appella a tutti affinché indossino le mascherine per prevenire la diffusione del Covid-19. L’attrice si è confidata con i suoi follower Instagram, parlando della battaglia della sorella Kelly contro il virus, accusando chi non indossa la mascherina per il contagio, mostrando la stanza d’ospedale in cui è ricoverata, nel Montana.

“Mia sorella Kelly, che già ha il lupus, ora ha il Covid-19. Questa è la sua stanza d’ospedale, uno di voi che non mette la mascherina è il colpevole”, così, ha scritto in un post. “Non ha un sistema immunitario, l’unico luogo in cui è andata è la farmacia. Nella sua contea non fanno test, a meno che tu non sia sintomatica e poi devi aspettare cinque giorni il risultato.”

Ha poi ripostato anche una foto di Kelly e del marito, in cui si aggirano “per il nostro paradiso in Montana. Pensavamo che il Covid non potesse trovarci. Non facevamo shopping, niente feste, a stento vedevamo un essere umano. Ora lottiamo per un respiro, non volete il Covid”.

Sharon Stone ha poi spiegato come la sorella e il cognato siano stati a casa il più possibile, e come ora siano in ospedale in cui stanze separate. Infine l’appello, “Indossate una mascherina! Per voi e per gli altri”.





Fonte Video: account Instagram di Sharon Stone