Sharknado compie 10 anni: il nuovo trailer e il poster a tema Barbie del cult trash della Asylum

Sono passati 10 anni dall'uscita del più leggendario B-movie di squali di sempre, Sharknado. In America torna al cinema per l'occasione ed è stato realizzato un nuovo trailer.

Ricordate Sharknado, il campione d'incassi della casa del B-Movie Asylum, che aprì la strada a numerosi sequel, uno più ridicolo dell'altro? Non ci crederete ma sono già passati 10 anni dall'uscita e così in America, anche se la shark week è passata, hanno deciso di farlo uscire di nuovo nei cinema per due giorni con una versione rimasterizzata e con "nuovi effetti speciali". C'è di più: sempre pronti a capitalizzare sul successo altrui, come si conviene a una casa di produzione specializzata in exploitation, la Asylum ha fatto uscire un poster che ironizza su Barbie e un nuovo trailer.



Sharknado: Il Trailer ufficiale per il 10° anniversario del Film - HD

Sharknado: un breve riepilogo

Dunque, come abbiamo visto, il trailer promette "100% di nuovi effetti speciali, più uccisioni, più squali e più... nado. Per rinfrescarvi la memoria, vi diciamo che protagonisti di Sharknado sono Tara Reid, Ian Ziering e il compianto John Heard. L'idea venne ai produttori da una battuta che conteneva la parola Sharknado, pronunciata da un reporter in uno dei loro "memorabili" film, Leprechaun's Revenge. Come non fare un film da questo incrocio tra gli squali e un tornado? La storia vede l'arrivo su Los Angeles di un gigantesco tornado, capace di risucchiare dagli oceani squali vivi e affamati, e precipitarli per le strade. L'ex surfer Fin (Ziering) e la sua ex moglie April (Reid) devono proteggere se stessi e la figlia Claudia (Aubrey Peeples) dai predatori volanti. Sharknado è un film da vedere rigorosamente in buona compagnia.