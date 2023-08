Shark 2, lo squalo che insegue Barbie al boxoffice italiano

News Cinema

B-movie fiero e senza vergogna, Shark 2 con Jason Statham è l'unico film dopo Barbie a farsi veramente sentire al botteghino italiano estivo. Ma come sta andando nel mondo?

Nonostante Barbie conduca la classifica del botteghino italiano con 26.212.400 euro incassati al 9 agosto (fonte Cinetel), la distanza col secondo posto si è fatta dall'ultimo weekend meno marcata, grazie al successo di Shark 2 - L'abisso con Jason Statham: il b-movie che vede il buon Jason lottare con un improbabile esagerato megalodonte sta divertendo il pubblico in cerca di uno svago estivo... e vagamente balneare.



Shark 2 - L'Abisso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shark 2 - L'abisso, i numeri al botteghino: fenomeno o "solo" una solida performance?

Uscito giovedì scorso, Shark 2 - L'abisso con Jason Statham, diretto da Ben Wheatley, viaggia attualmente in Italia sui 3.075.000 euro d'incasso: cifra non enorme in assoluto, ma degna di rispetto per le tempistiche. Shark - Il primo squalo, diretto da Jon Turteltaub e sempre con Statham, aveva portato a casa nel 2018 qui da noi 5.024.550 euro, debuttando sempre a inizio agosto. Considerando che quest'ultima cifra però si riferisce al percorso completo al botteghino italiano del primo atto, Shark 2 ha una concreta chance di superarlo, se saprà giocarsi bene la latitanza di film analoghi nei prossimi giorni, mentre Barbie comincia fisiologicamente a calare.

Per quanto sia un risultato importantissimo per i nostri esercenti, obiettivamente a livello mondiale non si può parlare di fenomeno: il responso del boxoffice alla fine dovrebbe allinearsi a quello del primo film, che registrò nel mondo 530.517.300 dollari, a fronte di un budget di 130, assai vicino a quello del sequel. Boxoffice Pro anzi ci fa notare che il debutto negli Usa è stato inferiore a quello del suo predecessore (30 milioni di dollari contro 45.400.000), anche se l'ottimo esordio del secondo atto nel resto del mondo ha appaiato di fatto i debutti mondiali dei due lungometraggi. Inoltre - e accade ormai sempre più di rado - il seguito sembra funzionare bene in Cina, dove è partito con 53.300.000 dollari, contro i 50 del precedente.

Al momento Shark 2 - L'abisso ha registrato in tutto il mondo 152.754.400 dollari. Leggi anche Barbie sempre primo al boxoffice italiano del weekend, Shark 2 spiazza: sorprese, conferme e delusioni nella top 5