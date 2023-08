Barbie sempre primo al boxoffice italiano del weekend, Shark 2 spiazza: sorprese, conferme e delusioni nella top 5

News Cinema

Mentre Barbie si tiene saldamente in testa con la sua cifra da capogiro, al botteghino italiano del weekend entra al secondo posto Shark 2 con Jason Statham... e parte come Indiana Jones.

Non sorprenderà nessuno che Barbie dopo due settimane mantenga lo scettro del primo posto al boxoffice italiano del weekend: primo incasso dell'anno solare 2023, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling viaggia in Italia sui 24.615.000 euro, di cui 3.147.500 raccolti solo nel fine settimana (fonte Cinetel). Un esito che riecheggia la cifra mondiale di 1.031.481.000 dollari nel mondo intero (fonte Boxofficemojo), record per un film diretto da una donna: Greta Gerwig ha soffiato il primato a Jia Ling, regista e interprete dell'inedito da noi Hi, Mom (2021, registrò 850 milioni).

C'è però un esordio che racconta finalmente una nuova storia, e conferma la ripresa del botteghino italiano estivo al di là del traino di Barbie: Shark 2 - L'abisso, l'action sopra le righe a tema squali, ancora una volta interpretato da Jason Statham che affronta l'impossibile con piglio ineffabile, ha debuttato in seconda posizione con 2.289.000 euro in quattro giorni. Cosa colpisce? Che un b-movie orgoglioso e spudorato, seppur ad alto costo, abbia portato a casa quanto Indiana Jones e il Quadrante del Destino al suo debutto (2.388.000)... e in realtà qualcosa di più, perché a Indy sono serviti cinque giorni, non quattro! Nel mondo Shark 2 vanta già 142.000.000 dollari al boxoffice, per un costo sotto i 140: deve fare un po' di strada per recuperare il budget, ma la partenza è ottima.