Shark 2 - L'abisso: l'adrenalinico trailer italiano del sequel con Jason Statham

News Cinema

Squali preistorici, dinosauri e scene d'azione mozzafiato. Il trailer di Shark 2 - L'abisso anticipa un'avventura adrenalinica e folle, di cui è assoluto protagonista Jason Statham.

Shark 2 - L'abisso, sequel del survival movie campione d'incassi del 2018, sarà al cinema - in Italia - dal 03 agosto. A confermare la data d'uscita è stato il primo trailer italiano del progetto, rilasciato in queste ore da Warner Bros. Nel cast, torna l'inarrestabile Jason Statham, alle prese con una minaccia ancora più devastante ed imprevedibile.

Shark 2 - L'abisso: I primi dettagli e il trailer italiano del survival movie con Jason Statham

In questa seconda avventura Jason Statham torna a vestire i panni di Jonas Taylor, sommozzatore ed esploratore marino che lavora per la Marina degli Stati Uniti. Chiamato ad indagare su un ecosistema inviolato dall'uomo, Jason scoprirà non solo il più grande megalodonte mai vissuto ma anche altri animali preistorici - fra cui numerosi squali e persino un dinosauro - pronti ad attaccare in maniera incontrollata. Nel cast, al fianco di Statham, troviamo Sophia Cai e Page Kennedy - già apparse nel primo capitolo - e le new entry Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels e Cliff Curtis - fra i protagonisti di Avatar: La via dell'acqua.



Shark 2 - L'Abisso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shark 2 - L'abisso è diretto da Ben Wheatley - che ha preso il posto di Jon Turteltaub, dietro la macchina da presa di Shark - Il primo squalo - ed è basato su una sceneggiatura tratta dal romanzo The Trench di Steve Alten, adattato per il grande schermo da Jon Hoeber & Erich Hoeber e da Dean Georgaris. I fratelli Hoeber si sono già occupati dello script del primo capitolo, insieme a Georgaris, mentre la loro ultima fatica, Transformers - Il Risveglio, sarà al cinema dal 7 giugno. Shark - Il primo squalo ha incassato circa 530 milioni di dollari in tutto il mondo - a fronte di un budget di circa 130 mlioni - inserendosi nella lunga tradizione di survival movie "estivi" iniziata decenni fa con Lo squalo di Steven Spielberg. Il secondo capitolo è quindi destinato a ripetere lo straordinario successo, divenendo - probabilmente - un tassello di un franchise destinato a durare a lungo. Jason Statham, tornato di recente a collaborare con Guy Ritchie in Operation Fortune, è atteso al cinema in Fast X, che debutterà nelle sale italiane fra circa due settimane - il 18 maggio. Shark 2 - L'abisso sarà distribuito al cinema anche in 3D. In attesa di vivere un'avventura adrenalinica nel pieno dell'estate, non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.