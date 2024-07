Shannen Doherty è morta a 53 anni, la star di Beverly Hills lottava da anni contro il tumore

News Cinema

L'attrice, nota per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell in Streghe è morta a 53 anni, dopo aver combattuto a lungo contro il cancro al seno.

È un addio davvero tragico quello a Shannen Doherty, che si è spenta a soli 53 anni dopo una lunga e strenua lotta contro il cancro. A confermare la morte dell'amatissima attrice - star di serie tv cult come Beverly Hills 90210 - è stata la sua storica agente, Leslie Sloane, con una dichiarazione esclusiva a People.

È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento, così da poter elaborare il lutto in pace.

La diagnosi di tumore al seno è arrivata alla protagonista di Streghe per la prima volta nel 2015. Due anni dopo le sue condizioni di salute sembravano notevolmente migliorate, anzi, pareva che Doherty avesse avuto la meglio sulla malattia. Niente affatto: purtroppo, nel 2018, è stata costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento. Nel 2020, ospite di Good Morning America, ha annunciato che il cancro era arrivato quarto stadio.

"Tra qualche giorno o una settimana si scoprirà che sono allo stadio 4 - aveva dichiarato - Quindi il mio cancro è tornato, ed è per questo che sono qui. Non credo di averlo elaborato. È una pillola amara da mandare giù in molti modi". Le metastasi, nell'ultimo periodo, si erano estese anche al cervello, con un peggioramento rapido e inarrestabile del suo stato.

Addio a Shannen Doherty: carriera e vita privata della protagonista di Streghe

A lanciare la carriera di Shannen Doherty è stato indubbiamente l'iconico ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills, 90210, trasmessa per la prima volta nell'ottobre del 1990. L'attrice ha abbandonato la serie dopo la quarta stagione, ma è apparsa come guest star nel reboot del 2008. La star ha confessato che, quando le è stato diagnosticato il cancro, inizialmente non ha detto nulla alle sue co-star, per via dell'inaspettata e prematura scomparsa di Luke Perry, avvenuta a marzo 2019. L'attore aveva 52 anni.

Dal 1998 al 2001, Doherty ha interpretato Prue Halliwell, la sorella maggiore di Streghe. Al suo fianco, Alyssa Milano e Rose McGowan. Oltre a recitare nella serie, ha anche diretto diversi episodi. L'artista è apparsa in una lunghissima lista di serie tv di successo e anche in qualche film, ad esempio Schegge di follia (1989), Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994) e Generazione X (1995). Ha partecipato anche al reality Breaking Up with Shannen Doherty e a Dancing with the Stars .

Quanto alla sua vita privata, nel 1993 ha sposato Ashley Hamilton. Il matrimonio, però, durò appena sei mesi. Il secondo marito fu Rick Salomon, sposato nel 2002 e lasciato un anno dopo. Nel 2011 è la volta del terzo matrimonio col fotografo Kurt Iswarienko da cui ha divorziato nel 2023.