Seven torna al cinema negli IMAX americani, e questo è il nuovo, strabiliante trailer

News Cinema

In vista del trenennale della sua prima uscita, il film che ha rivelato al mondo il talento di David Fincher, uno dei più importanti registi contemporanei, torna nelle sale americane in una versione restaurata in 4K da lasciare a bocca aperta.

È di poche settimane fa la notizia che vuole David Fincher impegnato nella realizzazione, per Netflix, del suo primo film western, progetto che dovrebbe aver sostituito nell'agenda del regista il favoleggiato remake di Nodo alla gola.

Ma qui non vogliamo parlare del futuro prossimo di uno dei registi più importanti e influenti del cinema contemporaneo (il suo The Social Network, per più motivi, è di sicuro uno dei film chiave di questo primo quarto di terzo millennio), ma del suo passato. Non proprio dei suoi esordi, ma di quello che è considerato il primo vero suo film: Seven.

Era il 1995, Fincher aveva diretto tre anni prima il terzo episodio della saga di Alien, ma ancora non era considerato un autore: ed ecco che sugli schermi di tutto il mondo apparvero le immagini indimenticabili di un film che ha segnato l'immaginario e ristabilito daccapo le regole di un genere: del thriller in generale, e del film coi serial killer in particolare.

Chi c'era, ricorderà benissimo l'impatto di quel film. Chi l'ha visto dopo, non è comunque rimasto affatto indifferente.

In occasione del suo trentesimo anniversario, Seven tornerà dal 3 gennaio 2025 nei cinema americani e canadesi (e speriamo anche di altri paesi) in una versione restaurata in 4K ma soprattutto in IMAX, formato che promette di esaltare al massimo la potenza delle immagini messe sullo schermo da Fincher. La versione restaurata del film, come noto interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Gwyneth Paltrow, arriverà poi di lì a pochi giorni anche in versione Blu-ray 4K Ultra HD.

In occasione di questa storica riedizione, è stato realizzato uno speciale trailer che fa venire l'acquolina in bocca (oh no: speriamo di non aver peccato di gola).

Ecco quindi a voi le splendide nuove immagini di Seven.