Settimana Internazionale della Critica 2022: ecco l'edizione della rinascita

News Cinema

Presentato stamane il programma della 37esima edizione della SIC, fiore all'occhiello Sindacato Nazionale Critici Cinematografici - SNCCI, che si rinnova e che, come il sindacato tutto, va verso il futuro con un nuovo corso e una nuova squadra.

Un anno zero. Un anno da cui ripartire.

Così Beatrice Fiorentino, delegata generale della Settimana Internazionale della Critica, parla dell'edizione 2022 della SIC, che si va a inserire in un percorso di rinnovamento di tutto il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici - SNCCI, che si è avviato qualche mese fa con la nomina di una nuova Presidente, Cristiana Paterò, di un nuovo vicepresidente, Pedro Armocida, e di un nuovo Consiglio Nazionale.

Parla infatti di "novità figlie di un nuovo corso SNCCI e SIC" anche Paternò: novità che sono ben più sostanziali del cambio di logo della Settimana della Critica ("addio allo storico pennino per indicare che la critica non è oggi solo scrittura, e spazio a uno schermo stilizzato che è aperto da un lato, come segno di dialogo tra film, critica, autori e spettatori") o dell'istituzione, al Lido di Venezia, di uno spazio fisico chiamato Casa della Critica che sarà punto di incontro e di ritrovo per mettere in pratica quello stesso dialogo.

"Anno zero perché veniamo da due anni difficili, per via della pandemia e non solo, e vediamo questa del 2022 della SIC come un'edizione della rinascita. Siamo proiettati verso il futuro, guardiamo e pensiamo al futuro, e nel nostro programma c'è continuità con un passato importante ma anche l'esplorazione di qualcosa di diverso nella forma e nei contenuti," ha detto Beatrice Fiorentino, che al programma della Settimana della Critica 2022 ha lavorato con una squadra anch'essa tutta nuova e composta da Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni.







"I film che abbiamo scelto hanno confermato un'idea di selezione che avevamo in mente in partenza, sono film che raccontano personaggi sognatori, idealisti, in lotta per un futuro migliore, più giusto e più inclusivo, che rispecchiano la fludità delle identità e delle società contemporanee, ma che sono stati scelti non per il loro contenuto ma perché, semplicemente, sono belli. E sono, ci tengo a dirlo, film accessibili a tutti, capaci di dialogare con il pubblico ma senza perdere in significato e peso specifico," ha proseguito Fiorentino, sottolineando poi la presenza, in generale, di "prove attoriali impressionanti" e anche non glissando sul fatto che quella della SIC 2022 è una selezione molto europea. "È stata una tendenza inevitabile, anche gli amici della Semaine della Critique hanno presentato una selezione in larghissima parte europea: non si tratta di una nostra superficialità di sguardo, ma di una flessione nella qualità e nel numero delle opere provenienti da altri paesi, probabilimente perché lì dove l'industria cinematografica è meno forte i danni economici della pandemia si sono fatti sentire di più", ha aggiunto.

Qui di seguito l'elenco completo dei film che compongono il programma della 37. Settimana Internazionale della Critica, che vede, secondo Fiorentino, il perno attorno al quale gira tutto il resto nel francese Beating Sun e che è stata dedicata alla memoria del regista lituano Mantas Kvedaravičius, che aveva preso parte alla SIC in passato con il suo Partenonas e che è rimasto ucciso a Mariupol, in Ucraina, mentre documentava le atrocità della guerra che ancora si sta combattendo nel paese ex sovietico.

Tutti i dettagli relativi ai film li trovate sulla pagina dedicata alla Selezione del sito ufficiale della Settimana Internazionale della Critica.

CONCORSO

ANHELL69

di Theo Montoya, Colombia

Un carro funebre percorre le strade di Medellín, mentre un giovane regista racconta il suo passato in questa città violenta e conservatrice. Ricorda la preparazione del suo primo film, un B-movie sui fantasmi. La giovane comunità queer di Medellín viene scritturata per il film, ma il protagonista principale muore di overdose da eroina a 21 anni, come molti amici del regista. Anhell69 esplora i sogni, i dubbi e le paure di una generazione annichilita e la sua lotta per continuare a fare cinema.



BEATING SUN | TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE

di Philippe Petit, Francia

Max non sogna di realizzare “green wall” per alberghi a cinque stelle. Paesaggista tenace ma con le spalle al muro, lotta per creare un giardino naturale, senza recinzioni, nel centro di Marsiglia: un’area verde aperta a tutti. Dopo anni di fallimenti, il suo progetto raggiunge la fase finale di un concorso di architettura. Questa, per Max, è l’ultima possibilità di dare ossigeno alle persone che stanno soffocando in un inferno urbano, sotto il sole battente.



DOGBORN

di Isabella Carbonell, Svezia

Senzatetto e invisibili, due gemelli lottano costantemente per sopravvivere. La sorella è una bomba a orologeria; le sue urla sono assordanti. Il fratello, invece, non parla, ma urla dentro di sé. Il sogno di avere una vera casa li porta a un’inaspettata opportunità di lavoro che sembra abbastanza semplice: trasportare merci da un punto A a un punto B. Ma quando le merci si presentano sotto forma di due giovani ragazze accade l’indicibile: tra fratello e sorella si crea improvvisamente una frattura. Nel corso di due giorni intensi, i gemelli sono costretti a prendere una decisione che cambierà la loro vita: fino a che punto sono disposti a spingersi nella ricerca di un futuro migliore?



EISMAYER

di David Wagner, Austria

Il vice tenente Eismayer è l’istruttore più temuto dell’esercito austriaco. I suoi metodi ne hanno messo in discussione il futuro nell’arma. Eismayer è anche gay, un segreto che minaccia il suo lavoro e la sua famiglia. Un giorno Falak, gay dichiarato, si unisce al reggimento. Con lui Eismayer si scontra, ma ne è al tempo stesso attratto. Eismayer deve scegliere se superare il timore di un coming out o continuare a vivere una vita piena di infelicità ed emozioni represse. Eismayer è basato sulla vera storia, l’amore, le sfide di Charles Eismayer e Mario Falak, due uomini che si sono incontrati in un mondo in cui tutto era contro di loro. Oggi sono felicemente uniti civilmente. Erano ancora in servizio attivo al momento delle riprese e sono molto rispettati dalla maggior parte dei loro colleghi. Anche se non da tutti...



HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? | DA LI STE VIDELI OVUŽENU?

di Dušan Zorić e Matija Gluščević, Serbia

Al caldo di un giorno d’estate, Draginja trova un cadavere che le assomiglia. Al caldo di un giorno d’estate, Draginja ingaggia un finto marito per mettersi in mostra con le amiche. Al freddo di una notte d’inverno, Draginja vaga per le strade, sperando di recuperare la memoria. Attraverso tre diverse possibilità di vita, una donna di mezza età cerca di uscire dalla sua pelle.



MARGINI

di Niccolò Falsetti, Italia

Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma il giorno della partenza ricevono una chiamata dagli organizzatori: il concerto è annullato. Ma i tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto! I paradossi della provincia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti, renderanno l’organizzazione del concerto decisamente più ardua del previsto, trasformando ogni piccolo dettaglio in un problema. L’arrivo degli americani si avvicina inesorabilmente e, insieme alla riuscita dell’impresa, viene messo in discussione ogni punto fermo della vita dei tre ragazzi, rischiando di fargli perdere ciò che hanno sempre dato per scontato: la loro indistruttibile amicizia.



SKIN DEEP

di Alex Schaad, Germania

A prima vista Leyla e Tristan sembrano una giovane coppia felice. Ma quando si recano su un’isola remota e misteriosa, inizia un gioco di identità che cambierà tutto - la loro percezione, la loro sessualità, la loro identità. Non solo la loro relazione sarà in pericolo, ma potrebbero non tornare mai più ad essere quelli di un tempo.

FUORI CONCORSO

FILM D’APERTURA:

THREE NIGHTS A WEEK | TROIS NUITS PAR SEMAINE

di Florent Gouëlou, Francia

Baptiste, 29 anni, ha una relazione con Samia, quando incontra Cookie Kunty, una giovane drag queen della vita notturna parigina che immediatamente lo affascina. Inizialmente motivato dall’idea di realizzare un progetto fotografico su di lei, Baptiste entra in questo nuovo mondo e finisce per intraprendere una relazione con Quentin, il giovane che si cela dietro la drag queen.



FILM DI CHIUSURA:

QUEENS | MALIKATES

di Yasmine Benkiran, Marocco

Casablanca, Marocco. Un trio di donne, con la polizia alle calcagna, intraprende una lunga fuga che le porta ad attraversare le aspre terre rosse e le valli fiorite dell’Atlante per raggiungere il mare.



PROIEZIONE SPECIALE:

(in collaborazione con la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica)

BLOOD | O SANGUE

di Pedro Costa

Portogallo

SIC@SIC

CONCORSO:

ALBERTINE WHERE ARE YOU?

di Maria Guidone

COME LE LUMACHE | LIKE SNAILS

di Margherita Panizon

NOSTOS

di Mauro Zingarelli

PUIET | SAPLING

di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl

REGINETTA

di Federico Russotto

RESTI | REMAINS

di Federico Fadiga

LA STANZA LUCIDA | LUCID ROOM

di Chiara Caterina



FUORI CONCORSO:

CORTOMETRAGGIO DI APERTURA

PINNED INTO A DRESS

di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas

CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

HAPPY BIRTHDAY

di Giorgio Ferrero