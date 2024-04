Serpent’s Path: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Kiyoshi Kurosawa

News Cinema

Il regista giapponese ha diretto un remake in francese di un suo stesso, omonimo film del 1998. Ecco il trailer di Serpent's Path.

Subito dopo aver diretto quel Cure che rimane non solo un tassello fondamentale di tutta la sua filmografia, ma un pezzo importantissimo dell'ondata di J-Horror di quegli anni, nel 1998 il regista giapponese Kiyoshi Kurosawa diresse un thriller piuttosto bello intitolato Serpent's Path. Ora, di quel film, lo stesso Kurosawa ha realizzato un remake, ma in Francia e con un cast in buona parte francese: protagonisti, assieme a Ko Shibasaki e all'Hidetoshi Nishijima visto anche in Drive My Car, ci sono infatti Damien Bonnard, Mathieu Amalric e altri ancora.

Questala trama ufficiale del film:

Albert Bacheret è un uomo preda di una fortissima sete di vendetta contro chi ha ucciso sua figlia di otto anni, Marie. I responsabili sono i membri del Circolo, una misteriosa associazione coinvolta nel traffico di organi di bambini. Albert, esaltato dalla violenza, si allea con una donna giapponese che vive a Parigi di nome Sayoko per trovare e uccidere i colpevoli, che rapiscono e rinchiudono uno dopo l'altro in un magazzino per estorcere loro informazioni. Ma allo stesso tempo, Sayoko porta avanti una sua personale missione di vendetta che rischia di ritorcersi contro Albert da un momento all'altro... Tra la ricerca della verità e la sete di vendetta, il duo si troverà ben presto coinvolto in una pericolosa spirale viziosa.

A lungo si è creduto che, complice la co-produzione francese, questo nuovo Serpent's Path potesse far parte del programma del Festival di Cannes 2024, o delle sue sezioni collaterali, ma non è stato così. L'uscita del film è prevista in Francia per il 14 luglio, e questi di seguito sono il suo trailer ufficiale originale e il poster: