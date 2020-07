Sepolti in auto sotto la neve: il trailer di Centigrade tratto da una storia vera

News Cinema

Un film low budget che promette di essere interessante è Centigrade, una sorta di mix tra Buried - Sepolto e Arctic. L'elemento raccapricciante è che è tratto da una storia vera.

Lo scenario è questo: una coppia bloccata in un'automobile interamente sepolta sotto la neve con lei incinta.

Il titolo è Centigrade e i due minuti di trailer sono l'equivalente di una secchiata d'ansia tirata addosso a chi guarda. Soprattutto con quella frase che dice chiaramente "inspired by real events", ispirato da fatti realmente accaduti.

Il film si ambienta nel 2002 e racconta di una giovane coppia di americani di nome Matthew e Naomi in viaggio nel Nord della Norvegia, già all'interno del Circolo Polare Artico. Colti da una tormenta, i due decidono di accostare in uno spiazzo e aspettare che il tempo migliori. Il sonno li coglie e quando si svegliano il loro SUV è completamente ricoperto di neve.

Con poche risorse a disposizione, tentano di ragionare su come uscire da quella trappola mentre il termometro segna 30° sotto zero. La tensione cresce, le allucinazioni alimentano la paranoia, l'ipotermia si fa strada.

Centigrade sembra un incrocio tra Buried - Sepolto (2010) con Ryan Reynolds e Arctic (2018) con Mads Mikkelsen.

Il film, diretto da Brendan Walsh e interpretato da Genesis Rodriguez e Vincent Piazza, sarà disponibile negli Stati Uniti in selezionati Drive In e On Demand a partire dal 28 agosto. In futuro capiremo su quale piattaforma italiana potremo vederlo.

Qui sotto il trailer originale di Centigrade.