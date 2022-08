Section 8: Dolph Lundgren e Mickey Rourke loschi tipacci nel trailer del film d'azione

News Cinema

Le due icone anni '80 Dolph Lundgren e Mickey Rourke impreziosiscono il cast di un film d'azione in cui non è tutto oro quel che luccica. Intitolato Section 8, ha per protagonista Ryan Kwanten. Lo vediamo nel trailer, che è appena stato diffuso, insieme ai compagni di set.

Un po’ prison movie, un po’ action e un po’ thriller, Section 8 è soprattutto un film con due attori fenomenali, che rappresentano il cinema del passato più che del presente, ma che se la cavano alla grande quando c'è da interpretare farabutti violenti e che non scendono a compromessi. Stiamo parlando di Mickey Rourke e di Dolph Lundgren, alias Ivan Drago "ti spiezzo in due" di Rocky IV. Se il primo interpreta un piccolo ruolo, il secondo ha una parte di primo piano, anche se il protagonista della movimentata vicenda è Ryan Kwanten, attore australiano che è stato Jason Stackhouse nella serie televisiva della HBO True Blood. Lo vediamo insieme ai due colleghi più anziani nel trailer del film, che è appena arrivato.

Section 8: la trama

Section 8 è fondamentalmente la storia di un raggiro. Ad essere ingannato e impiegato per raggiungere scopi ingiusti è un ex soldato di nome Jake Atherton (Ryan Kwanten) che, dopo aver vendicato la morte della moglie e del figlio, viene richiuso in prigione. Mentre è dietro le sbarre riceve la visita di un uomo misterioso (Dolph Lundgren) che gli promette la libertà, almeno temporanea, in cambio di un grande favore. Jake dovrebbe lavorare per un'organizzazione governativa chiamata Section 8 che si occupa di eliminare tutti i soggetti pericolosi. Il galeotto ovviamente acconsente e diventa pian piano artefice di una carneficina, ma poi si rende conto che qualcosa non torna e che l'organizzazione non è ciò che sembra.

Section 8: il trailer

Nel cast di Section 8 ci sono anche Scott Adkins e Dermot Mulroney, che vediamo nel trailer del film. Le immagini che ci troviamo di fronte hanno un che di incredibilmente cupo. Nessuno sorride mai, infatti, e il protagonista afferma di non avere il minimo rimorso per la sua crudele vendetta. Siamo a Washington, ma la sede di Section 8 è nelle profondità del suolo e le uniche luci sono quelle al neon. Ovviamente la tensione sale e gli omicidi "necessari" si moltiplicano a gran velocità. Peccato che Mickey Rourke appaia solo brevemente.

Section 8 uscirà negli USA il 23 settembre. La regia è di Christian Sesma.