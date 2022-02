Sebastian Stan è un affascinante cannibale nel sorprendente trailer di Fresh

News Cinema

In America Fresh, un horror satirico diretto da Mimi Cave e presentato al Sundance, andrà in streaming su Hulu il 4 marzo. Nel trailer vediamo uno scatenato Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones.

Da qualche anno il glorioso Sundance Film Festival, la rassegna fondata da Robert Redford, non è solo una vetrina per il cinema indipendente in generale, ma anche dei migliori horror in circolazione. Viene da lì anche questo Fresh, diretto dall'esordiente Mimi Cave (ci fa piacere trovare sempre più donne alle prese col genere), che in America uscirà direttamente in streaming su Hulu il 4 marzo e che vede protagonisti Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones. Di Fresh è appena uscito un divertente trailer, che sottolinea in chiave horror satirica la difficoltà comune a tante donne di trovare l'anima gemella, online e nella realtà.

Fresh: la trama dell'horror con Sebastian Stan

Su Variety lo chiamano "thriller" perché a quanto pare sulla parola "horror" pesano ancora molti pregiudizi. comunque la storia vede la protagonista, Noa, che cerca l'anima gemella sulle app di dating, con risultati prevedibilmente disastrosi. Fino al giorno in cui per caso al supermercato si imbatte in Steve, un ragazzo estremamente sexy e carino, che potrebbe essere proprio l'agognato principe azzurro. Nonostante lo conosca da poco e l'amica del cuore la metta in guardia, anche per il fatto che Steve sembra non avere profili social e dunque è a tutti gli effetti un pericolo potenziale, Noa accetta di passare un romantico weekend con lui in un posto isolato. Ovviamente è lì che il ragazzo dei sogni le rivela le sue discutibili abitudini alimentari, con la frase "Vuol dire donarsi... donarsi completamente a qualcuno... diventare per sempre una sola persona. Questo è l'amore". E non dubitiamo che il dottor Lecter avrebbe entusiasticamente approvato (e, se ci passate la battuta, magari anche Armie Hammer). Scherzi a parte, questo è il trailer di Fresh, che a noi ispira davvero molto, anche perché il nostro Winter Soldier così non l'avevamo mai visto.