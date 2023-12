Sean Gunn, fratello di James Gunn, si unisce all'universo DC: interpreterà un villain

News Cinema

Sean Gunn negli ultimi anni ha recitato in Guardiani della Galassia, ma ha deciso di seguire suo fratello James Gunn nell'universo DC dove interpreterà un villain.

Sean Gunn si avvicina al mondo dei villain: merito dell’universo DC. Dopo aver dato un prezioso contributo al Marvel Cinematic Universe, l’attore ha preferito seguire suo fratello in una nuova avventura. James Gunn, infatti, dopo Guardiani della Galassia ha accettato la sedia della presidenza ai DC Studios e il fratello Sean Gunn ha voluto seguire una nuova strada più malvagia questa volta. Di fatto interpreterà un nuovo villain, secondo quanto riportato da Deadline: il suo nome è Maxwell Lord. Ma quando apparirà?

Sean Gunn, il fratello di James Gunn si unisce all’universo DC: interpreterà Maxwell Lord

James Gunn ha preferito lanciarsi in una nuova avventura creativa. Oltre a figurare come co-presidente dei DC Studios, si occuperà anche dell’aspetto creativo di alcuni progetti primo tra tutti Superman: Legacy che riporterà la storia di Clark Kent sul grande schermo seppur con le fattezze di un supereroe debuttante (David Corenswet). Non è chiaro quando Maxwell Lord apparirà sul grande schermo, considerato che al momento l’universo DC ha in cantiere diversi progetti tra cui The Authority e Supergirl: Woman of Tomorrow. L’ultima volta che il personaggio di Maxwell Lord è apparso sul grande schermo ha avuto le fattezze di Pedro Pascal in Wonder Woman 1984. È facile pensare che il ritorno di Sean Gunn nell’universo DC (già apparso in The Suicide Squad) possa avvenire in Superman: Legacy, ma non vi è alcuna certezza al riguardo. Il film è previsto in sala a luglio 2025 e finora ha annunciato alcuni personaggi che si uniranno al cast, ma la collocazione di Maxwell Lord non è stata precisata.

Come suggerisce Collider, però, quando James Gunn e Peter Safran hanno presentato la prima fase DC intitolata Gods and Monsters hanno manifestato un interesse nei confronti dei personaggi adattabili a grande e piccolo schermo, così da esplorare film, serie TV e videogiochi persino. Di conseguenza Sean Gunn potrebbe anche interpretare Maxwell Lord in Creature Commandos, serie d’animazione in arrivo il prossimo anno, precedendo quindi il suo debutto in carne ed ossa in prossimi progetti DC.