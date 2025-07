Se Brad Pitt non è un attore del Metodo la colpa è di 4 piatti di fagioli

News Cinema

C'è stato un tempo in cui Brad Pitt ha pensato di seguire il Metodo e vivere come uno dei suoi personaggi. Per colpa di 4 piatti di fagioli col bacon, l'attore ha deciso di tornare sui suoi passi. Lui stesso lo ha raccontato ridendo.

Per essere attori del Metodo, non ci vuole soltanto bravura e pertinacia ma anche una certa resistenza fisica, perché i personaggi possono richiedere agli attori grandi sforzi e grandi sacrifici, e a volte succede che qualcuno fallisca miseramente nel tentativo di aderire completamente al ruolo. È successo, fra gli altri, a Brad Pitt, che, durante un episodio del podcast New Heights, ha raccontato dell'unica occasione in cui ha cercato di tener conto della lezione del grandissimo Lee Strasberg, al quale dobbiamo, appunto, il Metodo. Pitt non ha specificato quale film lo avesse indotto a fare come Marlon Brando e Daniel Day-Lewis, ma era comunque agli inizi della sua carriera.

La battaglia tra i fagioli e il Metodo

Il giorno in cui Brad Pitt ha deciso di diventare un attore del metodo, un piatto di fagioli gli ha fatto capire che c'erano altri modi per rendere una sua performance convincente e vera. Ecco il buffo racconto dell'attore:

Stavamo girando in un piccolo caffè e la troupe, composta da 60 persone, ci stava appena. Faceva caldo, quasi non si riusciva a respirare. Il mio personaggio non mangiava da giorni e gli veniva dato un grosso piatto di fagioli e bacon. Io pensavo al Metodo e mi dicevo: "Adesso faccio l'attore del Metodo, così ho ingurgitato il piatto di fagioli. Per il secondo ciak, stessa cosa, idem per il terzo e per il quarto, ma poi, oh no! È successo qualcosa. Non c'era niente che potessi fare, ero bloccato su quella sedia e la natura ha fatto il suo corso. Non c'era niente. Ho pensato: meno male, mi sono salvato. Ma poi, all'improvviso, qualcosa è sceso sulla troupe e nella stanza e tutti hanno abbandonato il campo.

Brad Pitt è stato spesso accostato al cibo, forse perché il personaggio che ha interpretato nella saga di Danny Ocean - Robert Charles "Rusty" Ryan - era goloso di cibo spazzatura ed era sempre intento a nutrirsi. I fan di Brad, tuttavia, si sono accorti che in diversi altri film il loro beniamino mangiava, tanto che qualcuno ha montato un video di ben 15 minuti in cui Brad Pitt addenta, mastica e ingoia cibo. Sempre durante il podcast New Heights, Pitt ha detto che anche gli altri attori mangiano, e non certo più o più spesso di lui. Al momento comunque Brad non ingurgita né schifezze né prelibatezze sul grande schermo, dal momento che in F1 - Il Film interpreta un pilota di Formula 1 e quindi deve restare concentrato sulla guida.