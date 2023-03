Scream VI, i registi svelano come hanno protetto l'identità di Ghostface sin dalle audizioni

News Cinema

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno spiegato come hanno gestito la fuga di notizie dal set e come hanno protetto l'identità di Ghostface sin dai tempi delle audizioni.

Non è facile controllare la fuga di notizie, soprattutto se si tratta di un franchise così importante come quello di Scream. Eppure i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno raccontato di aver trovato un modo per nascondere l’identità di Ghostface a partire dalle fasi di audizioni per Scream VI. In che modo hanno protetto la vera identità dell’assassino (e dell’artista che lo interpreta)?



Scream VI: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film- HD

Scream VI, gli autori raccontano come hanno protetto la vera identità di Ghostface

La fuga di notizie è un vero rischio per un’opera cinematografica, ancor di più se famosa come quella di Scream. Eppure i registi hanno raccontato di aver trovato un modo sin dalla fase delle audizioni per proteggere la vera identità di Ghostface. Un trucco interessante che ha tutelato l’integrità della trama e il colpo di scena finale. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno raccontato in che modo hanno tenuto segreta l’identità dell’antagonista durante le fasi di audizioni. La trama questa volta cambia location: dopo quanto accaduto in Scream 2022, i sopravvissuti Sam, Tar, Mindy e Chad hanno scelto di trasferirsi a New York sperando di poter iniziare da capo. Ma Ghostface appare anche nella grande metropoli e medita vendetta. In una recente intervista con Collider, i due registi hanno raccontato come hanno impedito che l’identità di Ghostface trapelasse sin dal processo di audizione. Il segreto? Far leggere a tutti gli attori coinvolti nel processo di audizione un monologo di Ghostface.

Quando scegliamo quei ruoli nello specifico, gli attori leggono soltanto alcuni aspetti del loro personaggio e poi tutti quelli che abbiamo scelto leggono un monologo di Ghostface. Questo ci permette di depistarli perché così non si può indovinare l’assassino a colpo sicuro. Stai ascoltando più persone da quel punto di vista e più persone conoscono la fine del film, quindi diventa un bel pasticcio. Inoltre tutti hanno letto il monologo di Amber di Scream 5 oltre alle loro scene. Ghostface di Josh Segarra è stato incredibilmente fantastico.

Rispetto ai precedenti film del franchise, il Ghostface presentato in Scream VI è più aggressivo e spietato. E non è l’unica differenza con i film precedenti. Attenzione: a seguire troverete spoiler relativi all’ultimo film di Scream attualmente al cinema. Una delle differenze più grandi rispetto ai precedenti è che questa volta dietro Ghostface si celano ben tre assassini ed è una prima volta per il franchise. I veri assassini in questo caso sono il detective Bailey (Dermot Mulroney), Ethan (Jack Champion) e Quinn (Liana Liberato) e ognuno di loro ha un motivo ben preciso per operare come Ghostface.