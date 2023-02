Scream VI: ecco lo spot del Super Bowl!

News Cinema

Come da tradizione, durante il Super Bowl vengono presentati gli spot dei film più attesi e non poteva mancare quello di Scream VI.

Come da tradizione, durante il Super Bowl americano vengono trasmessi spot pubblicitari e video che presentano i film più attesi. Quest'anno non poteva mancare lo slasher Scream VI, con nuove immagini assenti dai trailer. che abbiamo il piacere di condividere con voi. Sempre diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del collettivo Radio Silence, Scream VI uscirà in Italia il 9 marzo, un giorno prima che in America. Prepariamoci perché stavolta Ghostface torna più assetato di sangue che mai!

Scream VI sarà più sanguinario dei film precedenti

Della trama di Scream VI si sa - giustamente - poco, se non che i sopravvissuti alla furia omicida di Ghostface nel film precedente si trovano adesso a New York, ma proprio lì andrà a cercarli una versione a quanto pare più cattiva, splatter e sanguinaria del (o dei) killer. Cosa succederà stavolta? Noi ci aspettiamo brividi e divertimento, assieme al cast che comprende Jenna Ortega e Courteney Cox, che dopo la scomparsa dello sceriffo Linus di David Arquette e la rinuncia di Neve Campbell a tornare nel sequel, farà sicuramente di tutto per tenere alta la bandiera dei veterani di Scream, essendo l'unica presente nella saga fin dal primo film di Wes Craven nel 1996.