Scream VI: ecco il primo teaser trailer italiano del nuovo capitolo della saga horror slasher

Dopo il fortunato "nuovo inizio" rappresentato dal quinto capitolo, lo Scream uscito nei cinema italiani lo scorso gennaio, ecco le prime immagini video del nuovo film con protagonista Ghostface, in arrivo al cinema il 9 marzo 2023. Ecco il teaser trailer e il poster di Scream 6.

Il quinto Scream, che non a caso è uscito nelle sale italiane lo scorso gennaio con il medesimo titolo del film con cui Wes Craven, nel 1996, aveva rivoluzionato il genere slasher introducento nella struttura base del genere riflessioni postmoderne e cinematografiche che hanno fatto storia, ha rappresentato un riuscito tentativo di rilanciare la saga, ripartendo in qualche modo da zero. Realizzando quello che, ai tempi odierni, viene generalmente definito un reboot.

Data la riuscita e il successo di quel film, grande attesa circonda l'arrivo dell'annunciato Scream 6, che arriverà in sala il 9 marzo 2023 e di cui è appena stato diffuso il primo teaser trailer, che vi mostriamo qui di seguito, assieme al poster italiano.



Scream 6: Teaser Trailer Ufficiale Italiano - HD



Scream 6, distribuito in Italia da Eagle Pictures, vede nuovamente dietro la macchina da presa la coppia di registi del quinto film, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e vede protagonisti tutti quei nuovi personaggi che nel capitolo precedente hanno ricevuto il testimone dagli storici protagonisti della serie.

Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti si lasciano alle spalle Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo. In Scream VI, Melissa Barrera ("Sam Carpenter"), Jasmin Savoy Brown ("Mindy Meeks-Martin"), Mason Gooding ("Chad Meeks-Martin"), Jenna Ortega ("Tara Carpenter"), Hayden Panettiere ("Kirby Reed") e Courteney Cox ("Gale Weathers") tornano a ricoprire i loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving.